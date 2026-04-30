Hãng thông tấn CNN hôm nay (30/4) đưa tin, Bộ Thương mại Pakistan hôm 25/4 đã ban hành Sắc lệnh về vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Pakistan năm 2026, qua đó chính thức hóa hành lang đường bộ nhằm giải quyết tình trạng hàng hóa bị tồn đọng do không thể vận chuyển đến Iran bằng đường biển.

Một góc cảng Gwadar của Pakistan chụp từ trên cao. Ảnh: THX

Cụ thể, sắc lệnh trên cho phép hàng hóa có nguồn gốc từ những nước thứ ba “được vận chuyển qua Pakistan và giao đến Iran bằng đường bộ”. Sẽ có 6 tuyến đường kết nối các cảng lớn của Pakistan với 2 cửa khẩu biên giới của Iran là Gabd và Taftan. Những tuyến đường trên sẽ đi qua tỉnh tây nam Balochistan giáp với Iran.

Việc chính quyền Islamabad mở hàng lang trên bộ vận chuyển hàng hóa cho Iran dựa trên thỏa thuận được ký vào năm 2008 giữa 2 nước. Trước đây, Iran chưa sử dụng đến những tuyến đường bộ trên do nước này chủ yếu dựa vào các cảng biển để giao thương.

Theo thống kê sơ bộ của CNN, khoảng 3.000 container hàng hóa của Iran đang bị ứ đọng tại 2 cảng Karachi và Gwadar của Pakistan kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch “Cơn cuồng nộ dữ dội” chống Tehran. Tình hình càng xấu đi sau khi Washington giữa tháng này cho áp lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran gần eo biển Hormuz.