Theo hãng tin WANA, Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri ngày 15/6 đã lên tiếng hoan nghênh việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, nhấn mạnh rằng động thái này sẽ củng cố an ninh cho toàn bộ khu vực.

"Tôi đặc biệt cảm ơn Iran khi đã kiên quyết đưa vào thỏa thuận yêu cầu chấm dứt ngay toàn bộ hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon. Điều khoản này sẽ bảo vệ đầy đủ chủ quyền của Lebanon mà không ảnh hưởng đến tính độc lập hay quyền tự quyết, đồng thời giúp Lebanon tránh rơi vào 'bẫy chiến lược' của Israel", ông Berri cho biết.

Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri. Ảnh: WANA

Chủ tịch Quốc hội Lebanon cũng cảm ơn những nỗ lực làm trung gian của Pakistan, Qatar, Ảrập Xêút và Ai Cập trong quá trình thúc đẩy đàm phán.

Dù phía Mỹ và Iran đã đưa vào thỏa thuận yêu cầu chấm dứt ngay các cuộc giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah được Tehran hậu thuẫn tại Lebanon, nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo Tel Aviv sẽ thực hiện yêu cầu này.

Cùng ngày 15/6, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel đã khẳng định nước này sẽ không rút quân khỏi miền nam Lebanon, lập luận rằng thỏa thuận giữa Washington và Tehran "không có tính ràng buộc" với Tel Aviv. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Netanyahu chỉ gửi duy nhất một thông điệp chúc mừng sinh nhật tới Tổng thống Trump và không đề cập gì tới thỏa thuận Mỹ - Iran.

Pakistan sẽ chủ trì lễ ký kết thỏa thuận Mỹ - Iran

Theo hãng tin Al Jazeera, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm 15/6 thông báo nước này sẽ là bên chủ trì lễ ký kết thỏa thuận giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 tới.

"Theo thỏa thuận đạt được, Mỹ và Iran nhất trí chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có cả vấn đề Lebanon. Đây không chỉ là một thỏa thuận song phương mà còn là chiến thắng của ngoại giao trước nguy cơ leo thang xung đột. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei và Tổng thống Iran vì vai trò của họ trong tiến trình đàm phán", ông Sharif cho biết.

Theo các nguồn tin của truyền thông khu vực, phái đoàn Mỹ và Iran sẽ nhóm họp tại Qatar trong tuần này để chuẩn bị cho lễ ký kết chính thức bản ghi nhớ. Tuy vậy, thành phần tham gia của mỗi bên cũng như lịch trình họp cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.