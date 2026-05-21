Hải Phòng đang khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp - logistics trọng điểm phía Bắc, với động lực tăng trưởng đến từ dòng vốn FDI quy mô lớn, hệ thống cảng biển quốc tế và hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện. Sự mở rộng của các khu công nghiệp cùng làn sóng đầu tư từ các tập đoàn sản xuất toàn cầu đang tạo dư địa để thành phố hình thành những cực tăng trưởng mới.

Đà tăng trưởng này được phản ánh rõ qua các chỉ số kinh tế của thành phố trong những năm gần đây. Hải Phòng hiện là một trong những địa phương tăng trưởng mạnh nhất cả nước, với GRDP năm 2025 tăng 11,81%, quy mô kinh tế xấp xỉ 30 tỷ USD, đứng thứ ba toàn quốc. Bước sang quý I/2026, thành phố tiếp tục duy trì đà tăng hơn 11%, dẫn đầu nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương.

Không chỉ tăng trưởng về quy mô, Hải Phòng còn cho thấy sức hút mạnh mẽ ở chất lượng dòng vốn đầu tư. Trong nhiều năm liên tiếp, thành phố luôn thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Giai đoạn 2021-2025, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm ước đạt hơn 20 tỷ USD, gần gấp đôi giai đoạn trước. Riêng năm 2024, Hải Phòng thu hút gần 5 tỷ USD vốn ngoại, vượt xa kế hoạch đề ra.

Dòng vốn đầu tư quy mô lớn không chỉ thúc đẩy hoạt động sản xuất, mà còn kéo theo nhu cầu về lao động, chuyên gia, dịch vụ và không gian an cư quanh các khu công nghiệp. Đây cũng là nền tảng để các khu vực phía Tây Hải Phòng từng bước hình thành một nhịp phát triển mới, gắn với công nghiệp, hạ tầng và quá trình đô thị hóa mở rộng.

Nếu nhìn trên bản đồ hạ tầng và công nghiệp hiện nay, An Dương là một trong những khu vực thể hiện rõ sự chuyển động đó. Nơi đây nằm giữa các lớp động lực phát triển đang cùng hội tụ: khu công nghiệp, giao thông liên vùng và quá trình mở rộng đô thị từ trung tâm thành phố.

Trong đó, KCN Tràng Duệ tiếp tục là một lực hút lớn của toàn khu vực phía Tây. Sự hiện diện của các tập đoàn sản xuất công nghệ cao cùng kế hoạch mở rộng quy mô KCN đang khiến khu vực này dần hình thành một “vành đai công nghiệp” mới của Hải Phòng. Khi công nghiệp phát triển đến một ngưỡng nhất định, đô thị thường sẽ phát triển theo sau, không chỉ để đáp ứng nhu cầu ở, mà còn phục vụ toàn bộ hệ sinh thái thương mại, dịch vụ và lưu trú đi kèm.

Cùng với Tràng Duệ, KCN An Dương đang đóng vai trò như một điểm trung chuyển giữa sản xuất công nghiệp và không gian đô thị mới. Khu vực này không còn mang dáng dấp của một vùng ven công nghiệp đơn lẻ, mà đang dần trở thành nơi giao thoa giữa dòng hàng hóa, dòng lao động và dòng dân cư mới.

Điều tạo nên khác biệt của An Dương nằm ở khả năng kết nối. Từ đây, các trục giao thông lớn như Quốc lộ 10, tuyến đường tốc độ cao 68m hay tuyến đường 43m nội khu KCN An Dương đang tạo nên mạng lưới liên kết trực tiếp giữa khu công nghiệp, khu dân cư và các vùng phát triển lân cận. Đặc biệt, tuyến đường tốc độ cao 68m được xem như tuyến huyết mạch mới cho hoạt động logistics và vận tải công nghiệp phía Tây Hải Phòng. Khi tuyến đường này hoàn thiện, khả năng kết nối giữa các khu công nghiệp, cảng biển và khu dân cư sẽ được rút ngắn đáng kể, tạo thêm dư địa cho thương mại và đô thị phát triển dọc hai bên trục.

Quy hoạch khu vực đô thị An Dương

Quan trọng hơn, An Dương không phải là khu vực phát triển trên nền đất trống. Đây là nơi đã có sẵn cộng đồng dân cư hiện hữu, hoạt động thương mại địa phương và nhịp sinh hoạt ổn định. Khi công nghiệp mở rộng và giao thông hoàn thiện, đây sẽ là nơi hưởng lợi đầu tiên từ nhu cầu ở thực và dịch vụ đi kèm.

Thực tế, tốc độ tăng lao động tại Hải Phòng đang cho thấy xu hướng này ngày càng rõ hơn. Riêng tháng 3/2026, lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp của thành phố tăng hơn 3% so với cùng kỳ, trong đó khu vực doanh nghiệp FDI tăng trên 10%. Con số này phản ánh việc Hải Phòng không chỉ thu hút vốn đầu tư, mà còn đang thu hút một lượng lớn người lao động và chuyên gia đến sinh sống lâu dài.

Khu công nghiệp An Dương

Tại nhiều đô thị công nghiệp, khi dòng việc làm tăng đủ lớn, thị trường thường bắt đầu xuất hiện nhu cầu về những không gian sống bài bản hơn, nơi cư dân có thể vừa kết nối nhanh với khu công nghiệp, vừa tiếp cận các tiện ích thương mại và hạ tầng đô thị. Đó cũng là giai đoạn mà những khu vực nằm giữa các trục giao thông lớn và các cực công nghiệp bắt đầu bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Trong bối cảnh Hải Phòng tiếp tục mở rộng vai trò trung tâm công nghiệp - logistics của miền Bắc, phía Tây thành phố đang dần hình thành diện mạo của một cực phát triển mới. Và giữa dòng chuyển động ấy, An Dương có thể sẽ là một trong những khu vực cảm nhận rõ nhất nhịp tăng trưởng đang lan rộng từ công nghiệp sang đô thị, từ hạ tầng sang nhu cầu an cư và thương mại thực tế.