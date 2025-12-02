Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Bạo lực học đường - thực trạng và giải pháp” nhằm tìm kiếm những giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc cho học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, công tác phòng, chống bạo lực học đường luôn được cả xã hội quan tâm. Trong năm học 2024 - 2025, nhiều cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống bạo lực học đường. 100% cơ sở giáo dục đều xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường, gắn với nhiệm vụ năm học. Nhiều mô hình hiệu quả như “Trường học an toàn”, “Lớp học hạnh phúc”, “Nói không với bạo lực” đã được triển khai và bước đầu phát huy kết quả tích cực, nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý xung đột cho học sinh.

Các trường học ở An Giang nói không với bạo lực học đường.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội và môi trường số, các mâu thuẫn, xung đột giữa học sinh có xu hướng gia tăng, biểu hiện dưới nhiều hình thức. Bạo lực học đường không chỉ là hành vi đánh nhau mà còn gồm xúc phạm danh dự, cô lập bạn bè, bắt nạt trên mạng xã hội, quay clip và phát tán rộng rãi, làm gia tăng tổn thương tâm lý và ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của học sinh. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đánh giá lại toàn diện công tác quản lý, phòng ngừa và xử lý bạo lực học đường, đồng thời chuyển mạnh sang tư duy “phòng ngừa từ sớm, từ xa”, lấy giáo dục kỹ năng sống, giáo dục cảm xúc và xây dựng văn hóa ứng xử làm nền tảng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích sâu sắc nguyên nhân, biểu hiện và tác động tiêu cực của bạo lực học đường. Nhiều ý kiến tập trung vào việc cần tăng cường phối hợp giữa “nhà trường - gia đình - xã hội”, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là nhóm tuổi 12-16, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi hoặc có nguy cơ dẫn đến bạo lực. Các chuyên gia nhấn mạnh việc xây dựng kế hoạch, giải pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng là yếu tố then chốt nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực học đường.

Hội thảo cũng là dịp để các cơ sở giáo dục ký thỏa thuận và cam kết thực hiện công tác phòng, chống bạo lực học đường năm học 2025 - 2026. Qua đó, mục tiêu xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và “Trường học hạnh phúc” được cụ thể hóa, hướng tới mỗi ngày đến trường là một ngày vui cho học sinh, đồng thời đẩy lùi những hành vi bạo lực, tạo môi trường học tập an toàn và lành mạnh.