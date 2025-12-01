Thời gian gần đây, tình trạng tai nạn thương tích ở trẻ em trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện ở cả khu vực đô thị lẫn nông thôn. Những vụ việc liên quan đến đuối nước, tai nạn giao thông hay bạo lực học đường đặt ra đòi hỏi cấp thiết về một hệ thống bảo vệ trẻ em toàn diện, đồng bộ và hiệu quả hơn.

Trước bối cảnh đó, UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải lồng ghép chỉ tiêu về trẻ em vào chương trình phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và 5 năm. Điều này nhằm bảo đảm các mục tiêu liên quan trẻ em được thực hiện đầy đủ, có sự giám sát chặt chẽ, đồng thời phát huy vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Những giải pháp này hướng tới nhóm trẻ ở vùng núi, vùng biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - nơi vẫn tồn tại nhiều rủi ro và hạn chế về dịch vụ.

Trường Tiểu học Thanh Châu (Ninh Bình) tổ chức tuyên truyền tới học sinh về “Nói không với bạo lực học đường – Xây dựng một tình bạn đẹp".

Một điểm nhấn quan trọng là tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất phục vụ trẻ em, bao gồm hệ thống trường học, cơ sở y tế, khu vui chơi giải trí, thiết chế văn hóa cộng đồng. Nguồn lực được huy động từ ngân sách địa phương kết hợp xã hội hóa, tạo điều kiện để trẻ em được tiếp cận không gian học tập và vui chơi an toàn, hiện đại.

Công tác thanh tra, kiểm tra về trẻ em sẽ được tăng cường, đặc biệt tại các cơ sở nuôi dưỡng trẻ, các mô hình chăm sóc tạm thời và hoạt động hỗ trợ trẻ em ngoài công lập.

Truyền thông về quyền trẻ em được triển khai với nhiều hình thức phong phú. Ninh Bình yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, phòng tránh xâm hại, tai nạn thương tích; hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ cập nhật kiến thức về bảo vệ trẻ trong môi trường số; mở rộng truyền thông qua mạng xã hội, nền tảng số, báo chí và hệ thống trường học.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình lớn như Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021–2030, Chiến lược dinh dưỡng quốc gia, Chương trình giảm tử vong trẻ dưới 5 tuổi, Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em.

Một nhiệm vụ then chốt khác là chuẩn hóa dữ liệu trẻ em và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống dữ liệu thống nhất sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý theo dõi, cảnh báo nguy cơ, can thiệp sớm đối với trẻ em dễ bị tổn thương. Điều này giúp hạn chế những rủi ro tiềm ẩn và tạo điều kiện để các chính sách hỗ trợ được triển khai chính xác, kịp thời.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành nghiên cứu, hoàn thiện chính sách liên quan bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; nhân rộng các mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn phòng chống đuối nước, bạo lực, xâm hại trẻ em”. Các mô hình này khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân, tạo mạng lưới bảo vệ trẻ rộng khắp, bền vững.

Được biết, hiện toàn tỉnh Ninh Bình có gần 1 triệu trẻ em, học sinh đang theo học tại 1.607 cơ sở giáo dục. Ngành Giáo dục Ninh Bình trong năm qua đã triển khai nhiều biện pháp xây dựng môi trường học đường lành mạnh, giảm bạo lực, tăng cường hỗ trợ tâm lý, duy trì giáo dục hòa nhập và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 100% cơ sở giáo dục đã lấy ý kiến trẻ em; giáo viên và cán bộ làm công tác trẻ em được tập huấn thường xuyên; các trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan Y tế, Công an và đoàn thể địa phương.

Tuy vậy, báo cáo cũng cho thấy một số khó khăn như tình trạng học sinh bỏ học tại một số vùng, cơ sở vật chất phục vụ giáo dục hòa nhập còn thiếu, đội ngũ tư vấn tâm lý chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Năm 2026, ngành Giáo dục đặt mục tiêu giảm số học sinh bỏ học cấp THCS, nâng chất lượng tư vấn tâm lý học đường, đẩy mạnh phòng ngừa xâm hại và bạo lực học đường, tạo điều kiện để trẻ tham gia vào các vấn đề liên quan đến mình.

Sở GD&ĐT đã kiến nghị tỉnh tiếp tục đầu tư nhà vệ sinh, nước sạch trong trường học và xem xét cơ chế phù hợp để bố trí nhân lực tư vấn tâm lý học đường – một mảng đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Hy vọng, với nhiều giải pháp đang được Ninh Bình triển khai đồng bộ sẽ hình thành môi trường an toàn, nhân văn, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc.