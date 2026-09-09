Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Sang (SN 1983, ngụ xã Cần Đăng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Sang và chị L.T.T.L. (SN 1986, ngụ xã Bình Hòa, tỉnh An Giang) từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn khoảng một năm.

Đối tượng Nguyễn Văn Sang tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau khi ly hôn, giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn tình cảm do ghen tuông.

Khoảng 7h ngày 7/9, Sang mang theo 1 lít xăng đến nhà chị L. ở xã Bình Hòa. Thời điểm này, chị L. không có nhà nên Sang ở lại phục chờ.

Đến khoảng 9h cùng ngày, khi chị L. trở về, hai bên xảy ra cự cãi.

Theo điều tra ban đầu, Sang đã đổ xăng lên người chị L. rồi châm lửa đốt. Phát hiện vụ việc, người nhà lao vào dập lửa, cứu nạn nhân. Chị L. bị bỏng nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu và hiện vẫn đang được theo dõi sức khỏe.

Sang sau đó đã đến Công an xã Bình Hòa đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.