Thông tin tại buổi họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Tống Phước Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đến năm 2030 đạt hơn 630.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt từ 11% trở lên.

GRDP bình quân đầu người đạt hơn 6.300 USD/năm trở lên (khoảng 166 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Vốn đầu tư toàn xã hội gần 650.000 tỷ đồng. Tỉnh cũng phấn đấu tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GRDP, tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2030 đạt trên 50% và chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương nằm trong top 20 cả nước…

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Tống Phước Trường. Ảnh: Trần Tuyên

“Để đạt mục tiêu trên, An Giang đưa ra 3 khâu đột phá chiến lược, tập trung phát triển kinh tế biển; hoàn thiện, nâng cấp kết cấu hạ tầng; đột phá ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực”, ông Trường nhấn mạnh.

Ba đột phá chiến lược này cần được dẫn dắt bởi bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, có quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận và đoàn kết toàn hệ thống.

Trong nhiệm kỳ mới, tỉnh đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện phương châm “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi”; ưu tiên phát triển 2 trục kết nối, gồm trục dọc nội vùng và trục ngang cao tốc.

Ngoài ra, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phát triển văn hoá, con người An Giang.

Thúc đẩy phát triển 5 vùng động lực trọng điểm như: Rạch Giá, Phú Quốc, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả 6 danh mục chương trình, đề án, dự án trọng tâm…

Song song phát triển kinh tế, tỉnh đặt mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân: tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%, giải quyết việc làm mới bình quân 40.000 lao động/năm, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,75…

Phường Rạch Giá sẽ trở thành trung tâm chính trị - hành chính, thương mại - dịch vụ, tổng hợp và chuyên ngành của tỉnh An Giang. Ảnh: Nguyễn Huế

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ cho biết, đến năm 2030, An Giang là tỉnh phát triển khá của cả nước; là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.

Đặc khu Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế; Rạch Giá trở thành trung tâm chính trị - hành chính, thương mại - dịch vụ, tổng hợp và chuyên ngành; vùng tứ giác Long Xuyên - Châu Đốc - Rạch Giá - Hà Tiên là động lực phát triển công nghiệp, logistics và du lịch văn hóa, sinh thái, trung tâm nghiên cứu phát triển giống và sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dược liệu ứng dụng công nghệ cao.

An Giang cũng phát triển kinh tế biên mậu, đầu mối giao thương, hợp tác với Vương quốc Campuchia; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu; chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục, y tế thuộc nhóm đầu cả nước; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Sau sáp nhập với Kiên Giang từ ngày 1/7, An Giang trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, với 9.888km2, dân số gần 5 triệu người, có 2 sân bay (Phú Quốc, Rạch Giá) cùng lợi thế du lịch đảo Ngọc, miếu Bà Chúa Xứ, núi Cấm...