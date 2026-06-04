Cục An toàn thực phẩm cho biết, đơn vị vừa nhận được thông tin từ Cơ quan Quản lý dược phẩm Australia (TGA) về việc thu hồi khẩn cấp đối với hai sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Nature's Own tại thị trường nước này.

Nguyên nhân do cơ quan chức năng phát hiện nguy cơ có thể tồn tại các mảnh kính vỡ bên trong lọ đựng sản phẩm. TGA nhấn mạnh, mảnh kính (nếu có) không nằm trong viên uống mà có thể xuất hiện ngẫu nhiên trong chai đựng.

Loại sản phẩm bị thu hồi tại Australia. Ảnh: TGA

Cụ thể, hai sản phẩm bị thông báo thu hồi khẩn cấp bao gồm:

- Nature's Own Glucosamine Sulfate with Chondroitin (loại 320 viên), số lô 1662937, hạn sử dụng tháng 4/2028.

- Nature's Own Magnesium Glycinate 1150mg (loại 300 viên), số lô 1665576, hạn sử dụng tháng 4/2028.

Cả hai sản phẩm trên do Công ty Sanofi Consumer Healthcare (thuộc tập đoàn Sanofi) phân phối và được bán rộng rãi tại Australia từ ngày 7/5.

Qua tra cứu dữ liệu, Cục An toàn thực phẩm khẳng định hiện chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho các mặt hàng nêu trên tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trên thực tế, người tiêu dùng trong nước vẫn có thể dễ dàng mua các sản phẩm này thông qua các sàn thương mại điện tử hoặc cơ sở kinh doanh hàng xách tay.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát việc đăng ký và tự công bố của các sản phẩm này.

Đồng thời, các đơn vị cần chủ động làm việc với doanh nghiệp công bố, nhập khẩu (nếu có) để yêu cầu thông báo tới các đại lý phân phối, khuyến cáo người dân dừng ngay việc sử dụng và tiến hành thu hồi toàn bộ các lô sản phẩm vi phạm. Các địa phương có trách nhiệm đẩy mạnh tuyên truyền thông tin để người dân biết và phòng tránh, đồng thời tổng hợp kết quả xử lý gửi về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 18/6.