Ngày 4/6, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận cấp cứu một gia đình 4 người trú tại địa phương bị ngộ độc nặng sau khi ăn loại nấm dại hái ở rừng thông (thường gọi là "nấm gan bò").

Chỉ 2 giờ sau bữa ăn, tất cả đều bị đau bụng, nôn ói và tiêu chảy cấp. Đáng chú ý, đây không phải trường hợp cá biệt khi hơn một tháng qua, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tục ghi nhận các ca bệnh tương tự.

Trước đó, một vụ ngộ độc tập thể khác đã xảy ra tại bản Nà Hiên (Sơn La). Trong bữa trưa gia đình, 6 người ăn thêm món canh nấm hái từ tự nhiên. Hậu quả, cả 6 người xuất hiện triệu chứng nhiễm độc kéo dài. Nạn nhân V.T.D (16 tuổi) tử vong tại nhà, 4 người khác chuyển biến nguy kịch phải chuyển tuyến khẩn cấp xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để lọc máu, điều trị chuyên sâu.

Loại nấm khiến 1 người ở Sơn La tử vong sau ăn. Ảnh: SYT Sơn La

Liên quan đến tình trạng trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhấn mạnh, so với các loại ngộ độc thực phẩm thông thường khác, ngộ độc nấm tuy có số ca ít hơn nhưng tỷ lệ tử vong lại đặc biệt cao.

Nhiều loại nấm hoang dại chứa các độc tố cực mạnh như Amatoxin, có khả năng hủy hoại tế bào gan, thận, gây suy đa tạng nhanh chóng. Điều nguy hiểm là các độc tố này không bị nhiệt độ phá hủy, dù có nấu chín kỹ hay nướng ngập lửa thì độc tính vẫn giữ nguyên, dễ tước đi mạng sống của người bệnh chỉ sau vài ngày.

Theo bác sĩ Nguyễn Kỳ Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, việc nhận biết nấm độc bằng mắt thường rất khó khăn. Nhiều loại nấm độc có hình dạng, màu sắc, mùi vị thơm ngon và tương tự các loại nấm ăn được, thậm chí chúng mọc xen lẫn nhau trong cùng một khu vực rừng núi khiến người dân rất dễ nhầm lẫn khi thu hái.

Để phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp sau:

Người dân tuyệt đối không hái, không chế biến và không ăn bất kỳ loại nấm hoang dại nào mọc ở rừng, rẫy, bờ ruộng nếu không biết chắc chắn nguồn gốc và chủng loại ăn được.

Người hái nấm không nên tin theo các kinh nghiệm dân gian truyền miệng thiếu cơ sở khoa học như: dùng lòng trắng trứng, thử bằng thìa bạc, hoặc quan sát xem nấm có bị sâu bọ ăn hay không để phân biệt nấm độc.

Khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc đầu tiên (đau bụng, buồn nôn, đi ngoài...), người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời. Nếu có thể, gia đình hãy mang theo mẫu nấm hoặc hình ảnh loại nấm đã ăn để giúp bác sĩ định danh độc tố và đưa ra phác đồ điều trị chính xác nhất.