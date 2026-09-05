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Ngày 5/9, căn nhà cấp bốn giữa thôn Hùng Thành (xã Giai Lạc, Nghệ An) – quê anh Nguyễn Viết Quang, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ sát hại 3 mẹ con ở xã Bình Minh (TP Đồng Nai) chìm trong không khí tang thương.

Từ sáng sớm, người thân, hàng xóm liên tục ra vào, chuẩn bị hậu sự. Căn nhà vốn thường ngày yên ắng nay đông người qua lại, nhưng tất cả đều chung một nỗi đau khi chờ đón người thân trở về.

Bà Lê Thị Hằng, mẹ anh Quang, từ khi nghe tin gia đình con trai gặp nạn đã nhiều lần ngất lịm. Con dâu bà là chị H.T.M. (36 tuổi) cùng hai cháu N.T.H. (11 tuổi) và N.N.H. (1 tuổi) đang trên đường trở về quê, theo cách không ai mong muốn.

Lo sức khỏe bà Hằng không chịu nổi cú sốc, người thân phải đưa bà sang nhà một người họ hàng nghỉ ngơi.

Ông Quang liên tục gọi điện cho người thân, hỏi xem con và các cháu đã đi đến đâu.

Từ xã Thuần Trung (Nghệ An), ông Hồ Đình Quang (65 tuổi, bố chị M.) cùng vợ có mặt từ sớm tại nhà bà Hằng. Vừa trải qua ca phẫu thuật thay khớp háng, đi lại còn khó khăn, ông vẫn cố gắng về, mong được lo cho con gái và các cháu lần cuối.

“Nhà tôi có 3 người con, M. là con út. Con gái vào Nam học tập rồi lập nghiệp, lấy chồng trong đó. Gần như năm nào đến Tết các con cũng về quê”, ông Quang nghẹn ngào.

Bà Bảy oà khóc, ngã quỵ khi linh cữu các con về đến sân nhà.

Bà Nguyễn Thị Bảy (66 tuổi, mẹ chị M.) vẫn không thể chấp nhận nỗi mất mát quá lớn, chỉ biết nghẹn ngào khóc: “Các con, cháu tôi có làm gì đâu…”.

Khoảng 8h30 cùng ngày, sau hành trình hơn 1.100km, xe chở linh cữu 3 mẹ con chị M. từ Đồng Nai về đến quê nhà.

Chị Nga ôm di ảnh cháu oà khóc.

Chiếc xe vừa dừng, nhiều người đã đứng lặng trước sân. Những đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người thân, hàng xóm, dõi theo từng chiếc quan tài được đưa xuống.

“Ngày 5/9 cũng là ngày khai giảng năm học mới, các cháu học sinh chuẩn bị sách vở, đến trường cùng bạn bè. Thế mà, hai đứa trẻ lại được đưa về quê trong một chuyến trở về đau xót”, chị Nguyễn Thị Mười chia sẻ.

Theo gia đình, lễ an táng 3 mẹ con chị M. được tổ chức tại nghĩa trang quê nhà vào ngày 6/9.

Như VietNamNet đưa tin, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (17 tuổi). Sau khi bị bạn gái chia tay, Đức Anh ta nảy sinh ý định sát hại cô gái.

Khoảng 1h45 ngày 3/9, sau khi uống rượu, Đức Anh mang dao đến nhà P.A. Do cửa khóa, đối tượng trèo lên mái, cạy ô giếng trời để đột nhập. Bố P.A. phát hiện, nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục cạy cửa và dọa giết cả gia đình.

Người thân vừa khóc thương, vừa phải lo hậu sự cho 3 mẹ con.

Lo sợ, người này chốt cửa, gọi người thân và báo công an. Không vào được nhà bạn gái cũ, Đức Anh trèo sang mái nhà anh Quang ở sát bên, mở cửa tầng 2 rồi đột nhập. Phát hiện người lạ, anh Quang ra kiểm tra và bị Đức Anh dùng dao tấn công.

Sau đó, anh Quang chạy xuống bếp lấy dao chống trả nhưng bị thương rồi chạy ra đường. Đức Anh tiếp tục đuổi theo rồi quay lại nhà, tấn công vợ anh Quang là chị M. cùng hai con. Vụ việc khiến chị M. và hai con tử vong, anh Quang bị thương nặng.