Ngày 29/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lý Quang Hòa (SN 1958) mức án 10 năm tù về tội Giết người. Trước đó, TAND TP Hà Nội từng 2 lần trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung.

Thời điểm tháng 11/1985, Công an TP Hà Nội khởi tố bị can đối với ông Lý Quang Hòa về tội Giết người theo quy định tại Điều 5, Sắc luật số 03-SL/76 ngày 15/3/1976 của Hội đồng Chánh phủ Cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định các tội phạm và hình phạt.

Ông Hòa sau đó bỏ trốn, sống ở nhiều nơi và bị truy nã. Ngày 1/8/2024, bị cáo ra đầu thú. Tháng 2/2025, VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Lý Quang Hòa về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 BLHS năm 2015.

Theo cáo trạng, chiều 26/11/1985, tại khu vực chợ Xanh Dịch Vọng, huyện Từ Liêm (cũ), Hà Nội, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc mua bán cá giữa ông Nguyễn Đình Thái và Lê Xuân Lập (khi đó là học viên trường Tuyên huấn Trung ương) với bà Chu Kim Thúy (người bán cá) nên đã xảy ra xô xát cãi chửi, đánh nhau giữa hai bên.

Ảnh minh họa.

Chứng kiến cảnh xô xát, ông Lý Quang Hòa đang dọn hàng cho mẹ ở gần đó đã xông vào can ngăn, đánh ông Thái và ông Lập. Sau đó, ông Thái về trường Tuyên huấn Trung ương gọi bạn học (trong đó có ông Trần Nam Trung) ra. Cả nhóm đập phá hàng trong chợ và làm mẹ của ông Hòa bị thương, chảy máu.

Cùng lúc, ông Hòa bị nhóm học viên đuổi đánh. Bị cáo chạy về nhà lấy thanh gỗ có gắn chân ghế và cùng em trai cầm theo hung khí ra đánh nhau với nhóm học viên trường Tuyên huấn. Cáo buộc cho rằng, ông Hòa đã cầm gậy đánh vào đầu ông Trung gây vết thương sập hộp sọ, dẫn đến tử vong.

Tại phiên tòa diễn ra hồi tháng 5, ông Hòa thừa nhận có dùng gậy gỗ khua vào đám đông nhưng không có ý định giết hay gây thương tích cho ai và cũng không biết nạn nhân Trần Nam Trung là ai. Theo lời khai của ông Hòa, anh em bị cáo chỉ phòng vệ chính đáng vì đối phương là cả tập thể.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng, vụ án xảy ra cách đây đã 40 năm nhưng còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ như tang vật vụ án đã không còn; việc xác định lý lịch tư pháp nhân thân của bị hại không triệt để; hồ sơ vụ án chưa thể hiện rõ bị hại Trần Nam Trung là ai…

VKS đề nghị HĐXX tuyên mức án thấp hơn khung hình phạt

Tại phiên xử lần này, ông Hòa khẳng định: “Giữa tôi và bên kia không có mâu thuẫn gì. Tôi là nạn nhân chứ không phải bị cáo”. Còn theo lời khai của em trai bị cáo Hòa, thấy anh trai chạy về trong tình trạng “máu me be bét, quần áo rách bươm”, người em đã vào trong nhà cầm gậy gỗ ra tự vệ nhưng không đánh ai. Cùng lúc, ông thấy anh trai cầm một thanh gỗ nhưng cũng không đánh được ai vì nhóm bên kia quá đông.

Theo quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo, cần làm rõ liệu cái chết của nạn nhân có do Hòa trực tiếp gây ra hay không; đồng thời, chính Hòa và gia đình cũng là những người bị hại trong vụ án khi mẹ của Hòa bị đánh gây thương tích, còn ngôi nhà bị nhóm học viên phóng hỏa đốt cháy.

Luật sư đề nghị HĐXX suy xét thận trọng trong việc đánh giá chứng cứ, đánh giá về nguyên nhân, hành vi, hậu quả để có quyết định, phán xét phù hợp, tránh oan sai.

Trình bày quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS cho rằng, vụ án xảy ra có phần lỗi của người bị hại nên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án thấp hơn khung hình phạt. Quan điểm giải quyết vụ án của đại diện VKS cũng trùng với nhận định của HĐXX. Nhận định của HĐXX cũng cho rằng, tại cơ quan điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, bản thân bị cáo đã ra đầu thú.

Đối với việc nhóm học viên đốt nhà của bị cáo, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, xác định thiệt hại, nhưng chưa khởi tố bị can. Tuy nhiên đến nay, thời hiệu giải quyết vụ án đã hết nên cơ quan điều tra không xem xét đối với nội dung này là có căn cứ. Đối với nội dung này, cáo trạng không truy tố nên tòa không xem xét.