Vừa qua, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ) đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp ngộ độc do ăn lá vông nem.

Bệnh nhân N.V.V (50 tuổi, trú tại xã Võ Miếu, Phú Thọ) nhập viện cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, không sốt. Theo lời người nhà, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi kéo dài nhiều ngày, kèm theo mất ngủ. Do tin tưởng vào kinh nghiệm dân gian, người bệnh đã tự hái và sử dụng lá vông nem với mục đích an thần, dễ ngủ.

Tuy nhiên, sau khi ăn, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt lả, khó thở tăng dần và nhanh chóng được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn để cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám, đánh giá tình trạng và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc cấp. Nhờ được cấp cứu kịp thời và đúng hướng, sức khỏe của bệnh nhân hiện đã ổn định, tỉnh táo, các triệu chứng lâm sàng giảm rõ rệt. Dự kiến người bệnh sẽ được ra viện trong vài ngày tới.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại cây, lá theo kinh nghiệm dân gian để chữa bệnh khi chưa có chỉ định hoặc hướng dẫn của cán bộ y tế. Nhiều loại thực vật dù quen thuộc trong đời sống nhưng nếu dùng sai cách, sai liều lượng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng.

6 người cấp cứu sau bữa nhậu, 4 bệnh nhân nguy kịch 6 người ở Nghệ An nghi ngộ độc rượu thuốc được đưa đến cấp cứu và có 4 bệnh nhân nặng phải đặt nội khí quản, thở máy trước khi chuyển xuống tuyến tỉnh điều trị.

Người đàn ông đi cấp cứu sau 2 tháng uống lá đinh lăng liên tục Tin lá đinh lăng tốt, ông T. uống liên tục hơn 2 tháng thay các loại nước khác khiến bản thân gầy rộc, mệt mỏi, chán ăn.