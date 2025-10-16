Ngày 16/10, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (Lâm Đồng) thông tin, bệnh viện đang điều trị 4 bệnh nhân trong một gia đình ở xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) bị ngộ độc cá nóc, trong đó có 1 người đang nguy kịch.

Bệnh nhân bị ngộ độc rất nặng là chị T.T.N (32 tuổi). Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân biến chứng suy hô hấp mức độ nặng, phù não; hồi sức sau ngưng tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân hôn mê sâu, tiên lượng nặng, có nguy cơ tử vong cao.

Còn bệnh nhân L.V.T (31 tuổi) bị suy hô hấp cấp; mệt, tức ngực trái, tê bì môi, đầu chi, chưa đi tiểu được. Theo chẩn đoán của bác sĩ, hiện tại bệnh nhân còn yếu, tuy nhiên sức khỏe có chiều hướng cải thiện.

Hai bệnh nhân còn lại hiện đã tỉnh táo, đã hết tê môi, chân, cẳng tay; sức khỏe đang dần hồi phục, trong đó có một bé trai 13 tuổi.

Ngoài 4 bệnh nhân trên còn có 5 người khác trong gia đình ở cùng địa phương cũng bị ngộ độc cá nóc nhưng nhẹ hơn.

Ngộ độc cá nóc luôn nằm trong nhóm ngộ độc thực phẩm nguy hiểm nhất, với tỷ lệ tử vong rất cao. Ở biển Việt Nam có hàng chục loài cá nóc khác nhau. Ngoài ra, nhiều sinh vật biển khác cũng có chứa độc tố tetrodotoxin và gây ngộ độc như bạch tuộc vòng xanh, một số loài ốc biển...

Độc tố tetrodotoxin tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và tim mạch, sau ăn trong thời gian nhanh chóng tính bằng phút, bệnh nhân bị tê bì, thường có tê bì quanh môi lưỡi, mặt, rồi liệt các cơ toàn thân, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hôn mê. Nguyên nhân tử vong phần lớn do liệt cơ hô hấp, ngừng thở và tử vong nhanh chóng. Đặc biệt, hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho tetrodotoxin. Biện pháp duy nhất là cấp cứu hỗ trợ hô hấp tuần hoàn kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên đánh bắt, mua bán, chế biến và sử dụng cá nóc, bạch tuộc vòng xanh, con so dưới bất kỳ hình thức nào.

