Thời gian gần đây, các chuyên gia đều có chung nhận định rằng, các đối tượng tội phạm mạng đã và đang tận dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo - AI để thực hiện các hành vi lừa đảo, giả mạo, phát tán mã độc và tổ chức các cuộc tấn công có chủ đích vào cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Đáng chú ý, nhiều hình thức tấn công mới như Deepfake, giả mạo giọng nói, đánh cắp dữ liệu, chiếm đoạt tài khoản hay lừa đảo tài chính trên không gian mạng đang gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh và niềm tin của xã hội với môi trường số.

Trên thực tế, cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về sự gia tăng mức độ nguy hiểm của các cuộc gọi lừa đảo trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng hoàn thiện và được sử dụng phổ biến.

Ông Hoàng Quang Huy, Giám đốc Palo Alto Networks Việt Nam chia sẻ thông tin với báo chí bên lề sự kiện bảo mật “Ignite on Tour Vietnam 2026” được tổ chức tại Hà Nội.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức và kỹ năng an ninh mạng, ông Hoàng Quang Huy, Giám đốc Palo Alto Networks Việt Nam cho hay: Quá trình chuyển đổi số và ứng dụng AI đang diễn ra rất nhanh tại Việt Nam. Đây là một tín hiệu rất tích cực, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao nhận thức và kỹ năng an ninh mạng cho toàn xã hội.

“Chúng tôi cho rằng an ninh mạng không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay của riêng các chuyên gia bảo mật. Đây là một kỹ năng nền tảng mà mọi người dân cần được trang bị từ sớm", ông Hoàng Quang Huy nêu quan điểm.

Cũng theo ông Hoàng Quang Huy, thời gian qua, nhờ có cơ hội làm việc với các cơ quan chức năng tại Việt Nam cũng như tham gia nhiều dự án trong khu vực công thời gian qua, Palo Alto Networks nhận thấy rằng các hình thức lừa đảo sử dụng AI, đặc biệt là các cuộc gọi deepfake, đang ngày càng trở nên phổ biến và tinh vi hơn.

Để nhận biết và tự bảo vệ mình trước các cuộc gọi lừa đảo sử dụng AI, chuyên gia Palo Alto Networks Việt Nam khuyến nghị người dân lưu ý một số dấu hiệu.

Trước hết, các cuộc gọi lừa đảo sử dụng AI, deepfake thường tạo ra cảm giác cấp bách hoặc khẩn cấp, khiến người nhận không có đủ thời gian để suy nghĩ, xác minh thông tin hoặc tham khảo ý kiến của người khác.

Thứ hai, các đối tượng lừa đảo thường không giả mạo những người quá gần gũi, chẳng hạn như vợ, chồng hay con cái, mà thường mạo danh những mối quan hệ rộng hơn như bạn bè, đồng nghiệp hoặc người quen.

“Vì vậy, khi nhận được những cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, người dùng cần đặc biệt cảnh giác, bình tĩnh quan sát nội dung trao đổi, hành vi của người gọi và chủ động xác minh thông tin trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào, đặc biệt là các yêu cầu liên quan đến tiền bạc hoặc chia sẻ thông tin cá nhân”, chuyên gia Palo Alto Networks Việt Nam đề xuất.