Những năm gần đây, các hoạt động tấn công mạng đang có xu hướng gia tăng cả về quy mô và mức độ tinh vi. Các đối tượng tội phạm mạng đã bắt đầu tận dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo - AI để thực hiện các hành vi lừa đảo, giả mạo, phát tán mã độc và tổ chức các cuộc tấn công có chủ đích vào cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Tuy nhiên, khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA trong 2 năm vừa qua đều cho thấy, mặc dù đã có cải thiện song ý thức và kỹ năng an ninh mạng của người dùng vẫn cần được nâng cao hơn nữa, thông qua các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tập huấn.

Trong bối cảnh tấn công mạng và lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi khó lường, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cùng kỹ năng an ninh mạng cho cộng đồng là vô cùng cấp thiết.

Được NCA chính thức ra mắt cách đây tròn 1 năm, tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam được định hướng phát triển thành diễn đàn chuyên sâu về an ninh mạng và chuyển đổi số, là một kênh thông tin chính thống và đáng tin cậy về an ninh mạng, kết nối cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp và người dân.

Trong phát biểu tại lễ kỷ niệm 1 năm ra mắt tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam diễn ra ngày 15/7, ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng NCA nhận xét: Dấu ấn nổi bật nhất trong chặng đường đầu tiên của tạp chí chính là: Một năm kiến tạo niềm tin.

“Đó là niềm tin vào những thông tin chính thống, chính xác và được kiểm chứng trong bối cảnh không gian mạng xuất hiện ngày càng nhiều thông tin giả, thông tin sai lệch và các hình thức thao túng nhận thức.

Đó là niềm tin vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; vào năng lực của Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ, bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an ninh mạng và chủ quyền quốc gia trên không gian số. Đó cũng là niềm tin vào sức mạnh đồng hành giữa lực lượng chuyên trách, cơ quan quản lý, Hiệp hội, cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và mỗi người dân”, ông Vũ Duy Hiền chia sẻ.

Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng NCA đề nghị tạp chí An ninh mạng Việt Nam thời gian tới tập trung làm tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Nhấn mạnh vai trò định hướng của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an) cùng sự hỗ trợ từ Hiệp hội với hành trình phát triển của tạp chí, ông Vũ Duy Hiền cho rằng: Sự phối hợp giữa Cục A05, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và tạp chí đã góp phần đưa các chủ trương, cảnh báo và khuyến nghị chuyên môn đến gần hơn với cơ quan, doanh nghiệp và người dân. Từ đó, từng bước chuyển hóa thông tin thành nhận thức, nhận thức thành hành động và hành động thành năng lực tự bảo vệ trên không gian mạng.

Trong chặng đường sắp tới, đại diện NCA nêu yêu cầu “Tạp chí không chỉ phản ánh những sự việc đã diễn ra, mà cần chủ động nhận diện những vấn đề mới, dự báo những nguy cơ, giải thích những xu hướng công nghệ và đề xuất các giải pháp có giá trị thực tiễn”; đồng thời đề nghị cơ quan ngôn luận của Hiệp hội tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, truyền tải chính xác, kịp thời các chủ trương, định hướng, sáng kiến và hoạt động của Hiệp hội; phát huy vai trò là diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, lực lượng thực thi pháp luật, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng để qua đó lan tỏa tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội trong công tác bảo đảm an ninh mạng.

Tạp chí cũng cần chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; kịp thời tuyên truyền, lan tỏa các chủ trương, cảnh báo, kết quả công tác và khuyến nghị đến cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

Ông Nguyễn Tất Hồng Dương cho biết, những chia sẻ của các đại biểu, chuyên gia, đối tác tại lễ kỷ niệm 1 năm ra mắt là hành trang quý giá để tạp chí tiếp tục hoàn thiện, kiến tạo những giá trị mới và vững tin bước vào chặng đường phát triển tiếp theo.

Theo ông Nguyễn Tất Hồng Dương, Tổng Biên tập tạp chí An ninh mạng Việt Nam, 1 năm qua tạp chí đã bước đầu trở thành một diễn đàn kết nối giữa các cơ quan quản lý, các chuyên gia, doanh nghiệp và bạn đọc; góp phần lan tỏa nhận thức về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chuyển đổi số; đồng thời chuyển tải kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và những thông tin chính thống đến với cộng đồng.

“Những kết quả đạt được còn rất khiêm tốn, nhưng tập thể tạp chí tin rằng, mỗi bài viết được kiểm chứng cẩn trọng, mỗi cảnh báo được gửi đến đúng lúc, mỗi tri thức được lan tỏa và mỗi sự kết nối được hình thành đều là những viên gạch đầu tiên góp phần xây dựng niềm tin với một cơ quan báo chí chuyên ngành còn rất trẻ”, ông Dương bộc bạch.

Người đứng đầu tạp chí An ninh mạng Việt Nam cũng cho rằng, kết quả đạt được trong 1 năm qua tạo động lực để tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiếp tục kiên trì với mục tiêu đưa tạp chí trở thành một cơ quan báo chí chuyên sâu, hiện đại, từng bước phát triển theo định hướng: Báo chí dữ liệu để hiểu đúng, báo chí trực quan để lan tỏa, báo chí tương tác để kết nối và hướng tới báo chí tri thức để kiến tạo giá trị.