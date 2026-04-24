Số liệu thống kê trên vừa được đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an), Trưởng Ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – NCA thông tin tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Học sinh với An ninh mạng 2026” vừa được tổ chức sáng ngày 24/4 tại Hà Nội.

Có sự bảo trợ của Bộ Công an và Bộ GD&ĐT, cuộc thi “Học sinh với An ninh mạng 2026” được NCA phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an) và Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD&ĐT) tổ chức từ ngày 3/4 đến ngày 20/4.

Nội dung thi ở cả vòng sơ khảo và chung khảo tập trung vào 8 chủ đề gồm: Giáo dục đạo đức, pháp luật trong môi trường mạng; kiến thức về tin học và an ninh mạng; phòng chống nội dung xấu trên mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân; nguy cơ về tương tác có hại với người khác trên mạng; nguy cơ từ quảng cáo và tiêu dùng trên mạng; nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng; sử dụng mạng xã hội lành mạnh và an toàn; sử dụng an toàn thiết bị di động.

Qua việc cung cấp những chủ đề nội dung nêu trên tới các thí sinh trong đề thi trắc nghiệm trực tuyến, cuộc thi “Học sinh với An ninh mạng 2026” đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet hiệu quả, an toàn; đồng thời, tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy khả năng tư duy của học sinh, giúp học sinh nhận diện và phòng, tránh các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.

Chia sẻ tại lễ trao giải cuộc thi, đại tá Nguyễn Hồng Quân cho hay, cuộc thi năm nay được tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, trẻ em và học sinh ngày càng tiếp cận sớm với Internet, mạng xã hội và các nền tảng số. Điều đó mở ra nhiều cơ hội học tập, sáng tạo, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Cuộc thi "Học sinh với An ninh mạng 2026" được kỳ vọng góp phần hình thành nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam trên không gian mạng.

Thay mặt Ban tổ chức, đại tá Nguyễn Hồng Quân đã thông tin về quá trình triển khai cùng những con số ấn tượng mà cuộc thi đã đạt được, góp phần khẳng định sức hút cũng như ý nghĩa thiết thực của cuộc thi với thế hệ trẻ.

Cụ thể, chỉ trong thời gian ngắn, vòng sơ khảo đã thu hút 1.125.331 học sinh THCS tham gia, đến từ 6.840 trường THCS của 34 tỉnh, thành phố. “Đây là con số rất ấn tượng, tương đương khoảng 15% tổng số học sinh THCS toàn quốc và khoảng 64% số trường THCS trên cả nước, cho thấy sức lan tỏa sâu rộng của cuộc thi trong ngành giáo dục và toàn xã hội”, đại tá Nguyễn Hồng Quân nhận xét.

Thông tin thêm về những địa phương đạt kết quả nổi bật trong cuộc thi năm nay, đại diện Ban tổ chức cho biết: TPHCM dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh dự thi, với 126.232 học sinh tham gia. Tỉnh Hưng Yên xếp thứ hai với 80.308 học sinh góp mặt, đồng thời đây cũng là địa phương có tỷ lệ tham gia cao nhất cả nước, đạt 44,28% tổng số học sinh THCS của tỉnh. Các địa phương như Sơn La, Khánh Hòa, Cao Bằng cũng có tỷ lệ học sinh tham gia rất cao, thể hiện sự vào cuộc quyết liệt và hiệu quả từ cơ sở.

Ở cấp trường học, trường THCS Đông Hòa trên địa bàn TPHCM có số lượng học sinh tham gia cao nhất trong các trường THCS trên cả nước với 3.578 em. Trường THCS Long Thạnh, tỉnh Cà Mau đạt tỷ lệ tham gia 100% học sinh, cho thấy tinh thần hưởng ứng đầy trách nhiệm và đồng bộ của nhà trường.

Từ hơn 1,1 triệu thí sinh dự vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 330 thí sinh xuất sắc nhất, đại diện cho 300 trường học thuộc 33 tỉnh, thành phố tham dự vòng chung khảo. Vòng chung khảo đã được tổ chức ngày 20/4 tại Đấu trường mạng của Cục A05.

“Công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn tuyệt đối; không phát sinh sự cố ảnh hưởng đến kết quả chung của cuộc thi. Kết quả vòng chung khảo cho thấy chất lượng thí sinh năm nay rất cao. Nhiều em đạt điểm số xuất sắc với thời gian hoàn thành ấn tượng”, đại diện Ban tổ chức đánh giá.

Ông Hồ Trọng Đạt, Phó Giám đốc VNPT Cyber Immunity và bà Phan Thị Kim Liên, quản lý chương trình bảo vệ trẻ em của World Vision International trao giải Khuyến khích cho các học sinh.

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 101 học sinh có thành tích cao nhất để trao các giải cá nhân, gồm 4 giải Nhất, 07 giải Nhì, 15 giải Ba và 75 giải Khuyến khích. Đây là những gương mặt tiêu biểu, thể hiện trí tuệ, tinh thần học hỏi, bản lĩnh hội nhập và khả năng thích ứng số của học sinh Việt Nam hôm nay.

Cũng tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 10 giải tập thể cho 4 Sở GD&ĐT và 6 trường THCS. Trong đó, ở khối Sở, nhờ có số học sinh THCS dự thi cao nhất và tỷ lệ học sinh THCS dự thi cao nhất, Sở GD&ĐT TPHCM và Sở GD&ĐT Hưng Yên đều giành giải Nhất; 2 giải Nhì được trao cho 2 Sở GD&ĐT An Giang và Sơn La. Với khối trường, 2 trường THCS gồm Đông Hòa (TPHCM) và THCS Long Thạnh (Cà Mau) nhận giải Nhất; 4 trường THCS Trịnh Hoài Đức (TPHCM), Tân Phú (Đồng Nai), Thủy Phương (Huế) và Quảng Phú (Quảng Trị) được trao giải Nhì.

Có thể thấy rằng, những con số, những kết quả và những dấu ấn nổi bật của cuộc thi không chỉ phản ánh quy mô và chất lượng năm đầu tiên “Học sinh với An ninh mạng” được NCA chủ trì tổ chức, mà còn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình trong cộng đồng học sinh THCS cả nước, từ đó góp phần hình thành nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam trên không gian mạng.