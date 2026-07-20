Tây Tựu khởi động phong trào “Bình dân học AI”

Hội nghị triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số và phát động phong trào “Bình dân học AI” trên địa bàn phường Tây Tựu (Hà Nội) vừa được UBND phường tổ chức ngày 20/7.

Ngay trong khuôn khổ hội nghị triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số, UBND phường Tây Tựu cũng phát động phong trào "Bình dân học AI".

Việc phổ cập kỹ năng số, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI và kỹ năng an toàn trên môi trường mạng được nhận định sẽ giúp cho người dân giảm nghèo thông tin bằng cách nâng cao năng lực tiếp cận, khai thác và làm chủ tri thức số. Đồng thời, tạo động lực để người dân mở rộng cơ hội phát triển kinh tế, tăng khả năng chống chịu trước những rủi ro và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững theo hướng bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Với phường Tây Tựu, kế hoạch triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số hướng tới mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công; xử lý các điểm nghẽn về dữ liệu, hạ tầng, nền tảng số, dịch vụ công, kinh tế số và xã hội số.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn phường Tây Tựu.

Theo đó, trong đợt cao điểm 100 ngày bắt đầu từ giữa tháng 7, UBND phường Tây Tựu đã xác định rõ 24 nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đơn giản hóa thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp; hỗ trợ tối thiểu 30% hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề trên địa bàn chuyển đổi số;

Tổ chức phong trào “Bình dân học AI” trên toàn phường; tổ chức các hoạt động phổ cập kỹ năng số, kỹ năng an toàn trên môi trường mạng cho người dân; triển khai 7 ngày tập huấn về kỹ năng ứng dụng AI, phát triển kinh doanh số và kỹ năng livestream cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổ chuyển đổi số cộng đồng và người dân...

Lấy cấp xã, phường làm chủ thể trọng tâm của đợt cao điểm 100 ngày

Phát biểu tại hội nghị, cập nhật thực tiễn chuyển đổi số trên địa bàn Hà Nội, Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ cho hay, điều đáng mừng là ngay từ cơ sở, chuyển đổi số đã chứng minh được giá trị kinh tế đo lường được.

Cụ thể, phường Chương Mỹ có 63/63 sản phẩm OCOP được bán trên các sàn thương mại điện tử với mã QR truy xuất nguồn gốc, doanh thu trực tuyến tăng 20 - 30%; mô hình "Chợ số" tại Đông Anh giúp doanh thu hộ kinh doanh tăng 10 - 20%, chi phí quảng cáo giảm 60 - 70%; phường Cửa Nam đã đồng hành cùng khoảng 248 hộ kinh doanh và 22 doanh nghiệp tiếp cận thanh toán QR, hóa đơn điện tử, livestream bán hàng. Ngoài ra, nhiều xã, phường như Trung Giã, Phúc Lợi, Thanh Oai, Suối Hai, Hòa Xá đã đạt 100% hộ kinh doanh thanh toán số.

Cùng với việc thông tin về những nội dung chính trong kế hoạch của UBND thành phố về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trên địa bàn Thủ đô, ông Nguyễn Tiến Sỹ nhấn mạnh: Một điểm khác biệt của kế hoạch lần này là chính thức lấy UBND các xã, phường làm trung tâm của việc triển khai các nhiệm vụ. Các sở, ban, ngành thực hiện các nhiệm vụ chung, mang tính chất kiến tạo, tạo nền tảng và lan tỏa ra 126 xã, phường.

Đặc biệt, 100% nhiệm vụ trong kế hoạch có chỉ tiêu được lượng hóa cụ thể bằng những sản phẩm cuối cùng, không có nhiệm vụ nào có sản phẩm là các văn bản.

Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ nhấn mạnh nguyên tắc "6 rõ" trong triển khai kế hoạch triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số.

Để đảm bảo thành công của đợt cao điểm, đại diện lãnh đạo Sở KH&CN thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, trong đó có UBND phường Tây Tựu quán triệt yêu cầu triển khai kế hoạch một cách đồng bộ, quyết liệt, khẩn trương theo nguyên tắc "6 rõ" gồm rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực và rõ cơ chế kiểm tra. Không chấp nhận lùi thời hạn, không chấp nhận báo cáo hoàn thành khi chưa có sản phẩm cụ thể.

Người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về tiến độ, chất lượng dữ liệu và kết quả thực hiện; đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn mà không có lý do chính đáng phải kiểm điểm trách nhiệm.

Các xã, phường cần phát huy vai trò chủ thể trọng tâm, đưa chuyển đổi số đến từng người dân, hộ kinh doanh, làng nghề truyền thống; nhân rộng các mô hình đã thành công như "Chợ số", tuyến phố không dùng tiền mặt, livestream quảng bá sản phẩm địa phương.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội cũng cần thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ 2 tuần/ lần trên không gian làm việc số HanoiWork. Kết quả thực hiện là căn cứ đánh giá thi đua, khen thưởng năm 2026.

“100 ngày là thời gian không dài, nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp, tôi tin tưởng thành phố sẽ tạo được chuyển biến rõ nét về hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ và phát triển kinh tế số - xã hội số Thủ đô”, đại diện lãnh đạo Sở KH&CN thành phố Hà Nội nêu quan điểm.