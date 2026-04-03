Trao đổi với PV VietNamNet, Thạc sĩ Lưu Liên Hương, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho biết, dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm do virus ASF. Bệnh lây lan chủ yếu giữa các đàn lợn qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp như thức ăn thừa, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển và môi trường nhiễm bệnh. Một số loài ve mềm cũng có thể đóng vai trò trung gian truyền bệnh.

“Virus này không có khả năng lây nhiễm sang người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến nay chưa ghi nhận bất kỳ ca bệnh nào ở người liên quan đến virus ASF”, Thạc sĩ Hương nói.

Nêu ý kiến bổ sung thêm, BSCKI Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, dù virus ASF không lây sang người nhưng thịt lợn chết, lợn bệnh do nhiễm dịch tả châu Phi thường là môi trường thuận lợi cho các loại vi sinh vật phát triển mạnh, trong đó có vi khuẩn như Salmonella, E.coli hay Listeria.

“Nếu không được nấu chín hoàn toàn, người ăn có thể nhiễm giun xoắn, sán dây, gây tổn thương cơ, mắt, thậm chí ảnh hưởng hệ thần kinh. Một số độc tố sinh ra trong quá trình thịt bị ôi thiu như histamine, endotoxin hay mycotoxin rất khó bị phá hủy hoàn toàn, kể cả khi nấu ở nhiệt độ cao. Khi ăn phải, người dùng có thể bị ngộ độc cấp tính với biểu hiện nôn mửa dữ dội, tiêu chảy, sốt cao, tụt huyết áp, thậm chí sốc nhiễm độc đe dọa tính mạng”, bác sĩ Thiệu nói.

Lợn nhiễm dịch tả châu Phi. Ảnh: VNN

Một vấn đề khác được bác sĩ Thiệu nhấn mạnh là khi lợn mắc bệnh tả châu Phi, sức đề kháng suy giảm, con lợn sẽ dễ mắc thêm nhiều bệnh khác như tai xanh, cúm, thương hàn hoặc liên cầu khuẩn lợn.

“Trong đó, bệnh liên cầu khuẩn lợn có thể lây sang người qua vết thương hở hoặc qua thực phẩm chưa nấu chín như tiết canh. Bệnh này còn có thể gây nhiễm trùng máu, viêm màng não, suy đa tạng, đòi hỏi điều trị tích cực với chi phí cao và nguy cơ để lại di chứng nặng nề”, bác sĩ Thiệu cảnh báo.

Trước các nguy cơ từ thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, Cơ quan Thú y Việt Nam, WHO và Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH/OIE) đều quy định toàn bộ lợn bệnh hoặc nghi nhiễm ASF phải được tiêu hủy bắt buộc để ngăn chặn dịch lây lan.

Để bảo vệ sức khỏe, Thạc sĩ Lưu Liên Hương khuyến cáo, người tiêu dùng nên chọn mua thịt tại siêu thị, cửa hàng uy tín hoặc nơi có dấu kiểm dịch. Mọi người tránh sử dụng thịt có dấu hiệu bất thường như màu sẫm, chảy dịch, có mùi hôi hoặc xuất huyết. Thịt cần được nấu chín hoàn toàn vì nhiệt độ trên 70 độ C có thể tiêu diệt phần lớn vi sinh vật gây bệnh.