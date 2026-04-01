Trước thông tin Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát bị khởi tố vì tiêu thụ lợn bệnh, nhiều trường học do Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội cung cấp suất ăn đã lên tiếng khẳng định không sử dụng nguồn thịt này.

Mới đây, Trường Tiểu học Trần Phú (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết thời gian qua, có một số thông tin chưa chính xác liên quan đến nguồn cung cấp thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú tại nhà trường.

Hiện nhà trường sử dụng suất ăn do Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội cung cấp, nhưng không nhập thực phẩm từ Công ty Cường Phát mà từ Công ty Nhân Hòa - nhà phân phối thực phẩm thịt lợn MEATDeli.

“Nhà trường luôn chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín, có đầy đủ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc rõ ràng. Thực phẩm được truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, đảm bảo minh bạch thông tin và chất lượng đầu vào”, nhà trường khẳng định.

Không chỉ Trường Tiểu học Trần Phú, nhiều trường học khác đang được Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội cung cấp suất ăn cũng khẳng định “không liên quan” đến Công ty Cường Phát.

Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B (phường Đông Ngạc) cho biết sản phẩm thịt cung cấp cho suất ăn nhà trường hiện nay không có nguồn gốc từ Công ty Cường Phát mà được mua từ HTX Nông nghiệp Hữu cơ Bình Minh.

Các Trường Tiểu học Tứ Hiệp, Trường THCS Tứ Hiệp, Trường THCS Chu Văn An (phường Yên Sở) cũng khẳng định không sử dụng thịt có nguồn gốc từ Công ty Cường Phát mà mua từ Công ty Cổ phần Siba Food Việt Nam.

Trong khi đó, theo thông tin gửi báo chí, Công ty cổ phần Suất ăn Công nghiệp Hà Nội khẳng định trong quá trình hoạt động, đối với mặt hàng thịt lợn, công ty luôn ưu tiên sử dụng thịt từ các nhà cung cấp hàng đầu có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, chuỗi lạnh đạt chuẩn như Công ty TNHH MEATDELI Hà Nội và Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, để đáp ứng nhu cầu “thịt tươi nóng” từ một số khách hàng, công ty đã đưa thêm một số nhà cung cấp thịt heo thứ cấp, trong đó có Công ty Cường Phát.

Phụ huynh vẫn không yên tâm dù nhà trường phủ nhận

Chị N.T.H, phụ huynh Trường Tiểu học Trần Phú (Hà Đông), cho biết sau khi xem danh sách lan truyền trên mạng về việc một số trường học tại Hà Nội có sử dụng nguồn thịt lợn bệnh, trong đó có trường của con, chị vô cùng hoảng hốt. Dù sau đó nhà trường đã lên tiếng phủ nhận, chị vẫn không cảm thấy yên tâm.

“Tôi thực sự hoang mang không biết nguồn thịt nhà trường sử dụng cho các con từ trước đến nay do đơn vị nào cung cấp, mỗi lần nhập có giấy tờ xác nhận và hình ảnh minh chứng hay không. Dù giờ nhà trường phủ nhận không dùng nhưng phụ huynh vẫn rất lo. Nếu trường nào cũng nói không dùng thì hàng trăm tấn thịt đó đã đi đâu?”, chị H. đặt câu hỏi.

Theo chị H., hiện gia đình không thể đón con về ăn trưa, trong khi nhà trường cũng chưa cho phép học sinh được mang đồ ăn tới lớp. “Vậy nên, trước mắt, tôi vẫn phải cho con ở lại bán trú và chờ thông tin chính thức từ trường. Tạm thời, tôi dặn con chỉ ăn cơm với rau, không được ăn thịt”, chị nói.

Phụ huynh này cũng mong muốn nhà trường công khai rõ ràng nguồn thực phẩm đã sử dụng trước đây và tăng cường minh bạch trong thời gian tới như chụp ảnh thực phẩm đầu vào mỗi ngày, đăng tải lên các nhóm lớp để phụ huynh cùng giám sát.

Trường học sử dụng thịt lợn của Công ty Cường Phát hồi tháng 10/2025. Ảnh: PHCC

Trong khi đó, chị M.T.N, phụ huynh một trường tiểu học ở Hà Đông, cho hay sau khi biết vụ việc thịt lợn bệnh được đưa vào trường học, nhiều phụ huynh trong lớp con chị đã tạm thời đón con về nhà ăn trưa.

“Gia đình tôi tuy ở gần trường nhưng vì mẹ vừa sinh em bé nên việc đưa đón con cũng gặp nhiều bất cập”, chị N. chia sẻ.

Chị N. cho biết cuối tháng 10/2025, trường con chị từng xảy ra tình trạng nhiều học sinh bị đau bụng. Khi đó, phụ huynh đã đề nghị được kiểm tra thực phẩm đầu vào và quy trình chế biến.

“Thời điểm ấy, nhà trường đang sử dụng thịt lợn của Công ty Cường Phát. Tuy nhiên, thông báo gần đây lại khẳng định không sử dụng sản phẩm của công ty này. Vì thế, nhiều phụ huynh băn khoăn không rõ việc thay đổi nhà cung cấp diễn ra từ khi nào, có đảm bảo hay không”, chị N. nói.

Theo chị N, đến nay nhà trường mới chỉ thông tin bằng lời, chưa đưa ra bằng chứng cụ thể nên phụ huynh vẫn chưa thể yên tâm khi con ăn bán trú tại trường.