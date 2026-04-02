Thái Nguyên:

Phụ huynh bức xúc, nghi ngờ chất lượng thực phẩm

Những ngày qua, nhiều phụ huynh có con em theo học tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bức xúc về dấu hiệu bất thường của thực phẩm dùng để chế biến bữa ăn cho học sinh.

Sự việc khởi nguồn từ ngày 25/3, khi nhân viên nhà bếp của Trường Mầm non Hòa Bình mang thịt dùng để nấu ăn cho học sinh ra ngoài xay vì trong trường mất điện. Khi đó, một số phụ huynh đã phát hiện thịt có phần mỡ màu vàng bất thường nên cảm thấy lo lắng, tìm đến trường phản ánh, yêu cầu làm rõ. Sau đó, nhiều người đã tạm thời cho con nghỉ học để chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Chia sẻ với VietNamNet, chị Vũ Thị Nguyên (xã Văn Lăng) cho biết sự việc được phát hiện trong một tình huống bất ngờ khi khu vực trường bị mất điện vào ngày 25/3.

“Do mất điện, nhân viên nhà bếp đã mang thịt ra ngoài để xay nhờ. Trong quá trình xay, một người dân phát hiện phần mỡ có màu vàng bất thường và đã phản ánh lại”, chị Nguyên kể.

Là phụ huynh có con học tại Trường Mầm non Hòa Bình, ông Chương Văn Quang (xã Văn Lăng), cho biết ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, nhà trường và phụ huynh đã cùng chứng kiến việc niêm phong mẫu thực phẩm để phục vụ kiểm tra.

“Nếu hôm đó không mất điện thì có thể sự việc cũng khó được phát hiện. Nguyện vọng của phụ huynh là chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Khi có kết quả rõ ràng, đảm bảo an toàn thì chúng tôi mới yên tâm cho con quay lại trường”, ông Quang nói.

Trường Mầm non Hòa Bình nơi xảy ra sự việc.

Trong khi đó, chị Trình Thị Cam (xã Văn Lăng), cho biết gia đình chị và nhiều phụ huynh đã chủ động mang mẫu thực phẩm đi xét nghiệm sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

“Theo kết quả xét nghiệm mà tôi nhận được từ một đơn vị tại Hà Nội, mẫu thịt có kết quả dương tính với vi khuẩn E.coli và virus gây dịch tả lợn châu Phi. Khi nhận kết quả này, tôi thực sự rất lo lắng. Nếu là người tiêu dùng bình thường, nhìn miếng thịt có màu mỡ bất thường như vậy, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ mua về cho gia đình sử dụng”, chị Cam nói.

Theo chị Cam, ban đầu, phụ huynh chỉ nghi ngờ thực phẩm không đảm bảo an toàn. Sau khi có người phát hiện dấu hiệu bất thường, các phụ huynh đã được thông báo, cùng có mặt để kiểm tra và thống nhất mang mẫu đi xét nghiệm.

Theo ghi nhận ngày 1/4, số lượng trẻ đến trường giảm đáng kể, chỉ còn 30/125 học sinh, trong đó 28 em có đăng ký ăn bán trú. Số lượng học sinh giảm khiến hoạt động tại trường trở nên trầm lắng.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm

Liên quan đến vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng đã chỉ đạo xác minh, làm rõ trách nhiệm (nếu có), đồng thời yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục.

Ngày 1/4, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ vụ việc; tăng cường kiểm tra, giám sát bữa ăn học đường; đồng thời cung cấp thông tin chính xác, tránh gây hoang mang dư luận.

Sở Y tế được giao theo dõi, đôn đốc việc kiểm nghiệm mẫu thực phẩm; căn cứ kết quả để xử lý theo quy định. Các cơ quan chức năng khác cũng được yêu cầu phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và định hướng thông tin kịp thời.

Hiện phụ huynh và dư luận địa phương vẫn chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân và đảm bảo an toàn cho học sinh.