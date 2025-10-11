Sách đặc biệt Hùng khí Đông A - S800 là tập hợp chỉnh lý, nâng cao của 3 cuốn tiểu thuyết lịch sử này. Tác giả đã biên tập, sửa chữa sâu, đặc biệt ở phần viết về Trần Thủ Độ - nhân vật ông dành nhiều tâm huyết và cho rằng vẫn còn những đánh giá chưa thật thỏa đáng từ hậu thế. Bên cạnh đó, sách còn có phần Lược sử 12 triều vua Trần, trích lọc tư liệu từ Đại Việt sử ký toàn thư để giúp độc giả hình dung tổng quan về từng triều vua và toàn bộ vương triều Trần.

Tác giả Trần Thanh Cảnh tại lễ ra mắt sách.

Tại lễ ra mắt, tác giả Trần Thanh Cảnh chia sẻ, là một người con họ Trần, ông muốn làm điều gì đó để vinh danh tổ tiên, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Khi viết, ông chọn cách nhìn nhân vật như những con người đời thường - biết yêu, biết sống, biết hy sinh, để từ đó khắc họa họ như những anh hùng mang phẩm chất thiên phú.

Nhà văn cho biết, viết tiểu thuyết lịch sử không thể thiếu hư cấu, song ông luôn tôn trọng sự thật sử học: "Tôi giải những điểm mờ bằng trí tưởng tượng của nhà văn nhưng phải hợp lý, logic để người đọc tin và đồng cảm".

Nhà văn Nguyễn Văn Hùng nhận xét: "Tác giả đã dám xông vào những vùng trống vắng sử liệu, trở thành nhà thám hiểm cuộc sống. Từ điểm nhìn nhân văn, ông khám phá được nhiều khía cạnh rất đời của Trần Quốc Tuấn - vị Thánh trong lòng dân tộc".

Nhiều ý kiến cho rằng Hùng khí Đông A là tác phẩm giàu chất điện ảnh, xứng đáng được chuyển thể thành phim. Tác giả cũng bày tỏ mong muốn này để lan tỏa tinh thần hào khí Đông A đến đông đảo công chúng.

Nhà văn Trần Thanh Cảnh sinh năm 1959, quê ở thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tác phẩm đầu tay Kỳ nhân làng Ngọc (NXB Trẻ, 2015) nhanh chóng gây tiếng vang, được giới phê bình đánh giá cao và mang về cho ông Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam ở hạng mục văn xuôi cùng năm.

Các sáng tác như Đại gia (2013), Kỳ nhân làng Ngọc (2015), Mỹ nhân làng Ngọc (2016)… đều phảng phất hình ảnh làng quê Bắc Ninh, đặc biệt là làng Ngọc – nguồn cảm hứng xuyên suốt trong hành trình sáng tác của ông.

Từ năm 2018 đến 2021, Trần Thanh Cảnh tập trung viết mảng tiểu thuyết lịch sử với 3 nhân vật kiệt xuất nhà Trần: Trần Quốc Tuấn (2018), Trần Thủ Độ (2020) và Trần Nguyên Hãn (2021).