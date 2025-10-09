Trong buổi ra mắt, nhà báo Lê Xuân Sơn xúc động khi nhìn lại hành trình nghề và những cơ duyên dẫn ông đến việc xuất bản cùng lúc 3 cuốn sách. Ông gọi đó là "một kết quả ngẫu nhiên nhưng cũng là tất yếu" của một đời gắn bó với nghề báo, với chữ nghĩa và con người.

Nhà báo Lê Xuân Sơn tại lễ ra mắt sách.

Ông Sơn chia sẻ, bản thân cũng bất ngờ khi các bản thảo tích lũy qua nhiều năm lại đủ dung lượng để xuất bản cùng lúc 3 cuốn sách: "Thực ra ban đầu tôi chỉ định làm 1 cuốn tập hợp lại những bài báo, bài viết đã in rải rác. Nhưng khi rà soát lại, tôi mới thấy khối lượng tư liệu, bài viết quá lớn. Chúng đủ để tạo thành 3 tập riêng biệt - mỗi tập mang một mạch cảm xúc và tư tưởng khác nhau".

Sự kiện ra mắt sách vì thế không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn khiến ông choáng ngợp khi nhìn lại chặng đường dài gắn liền với công việc biên tập, điều tra, viết báo và đối diện với muôn mặt đời sống.

"Tôi xúc động vì thấy trong những trang viết có bóng dáng của biết bao đồng nghiệp, bạn bè, cộng sự - những người đã cùng tôi đi qua nhiều năm tháng đáng nhớ", ông bộc bạch.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, do đặc thù công việc bận rộn, việc viết và tập hợp lại tác phẩm là một hành trình nhiều năm, đòi hỏi sự kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng.

"Tôi biết ơn những người đồng hành. Mỗi khi tôi nói sẽ viết thì họ lại kiên nhẫn chờ đợi, đọc, sửa, góp ý. Nếu không có sự hỗ trợ đó, có lẽ tôi không đủ sức hoàn thành", ông chia sẻ.

Bộ 3 cuốn sách của nhà báo Lê Xuân Sơn.

Tập thơ Đã từ lâu tôi là người thành phố gồm 49 bài, một phần quan trọng trong tập thơ là hoài niệm của một người nông thôn đã đi xa gốc rễ của mình thời gian rất lâu. Bên cạnh đó là những bài thơ lấy cảm hứng từ các vấn đề đương đại như biển đảo Tổ quốc, môi trường sống, dịch bệnh… Chủ đề khá đa dạng từ tình yêu nam nữ, quê hương, đất nước, đến gia đình, những suy tư, trăn trở về những biến động làm thay đổi tận gốc rễ cuộc sống hôm nay.

Bút ký Mây trắng còn bay có chân dung hơn 20 nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ… từ Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Quang Dũng, Hữu Loan, Dương Bích Liên, Tô Ngọc Vân, Điềm Phùng Thị, Lê Bá Đảng, Tô Hoài, Tố Hữu… đến Hồ Xuân Hương, Đặng Trần Côn. Một số chân dung là những cảm nhận, những kỷ niệm của chính tác giả với các nhà văn, văn nghệ sĩ mà ông có cơ may gặp gỡ, trò chuyện, phỏng vấn khi hành nghề viết. Một số chân dung khác của những người đã mất hoặc những người tác giả chưa có duyên gặp được dựng bằng tư liệu và cả các giai thoại.

Bút ký Như nước dòng Mê, là ghi chép giàu chất văn học và tư liệu về 11 trong số những nước mà tác giả đã có dịp đến trải dài qua các châu lục Á (Nhật Bản, Lào), Âu (Nga, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan), Bắc Mỹ (Hoa Kỳ), Nam Mỹ và Caribe (Cuba, Ecuador). Tác giả tập trung vào bề sâu văn hóa, lịch sử các nước và mối quan hệ của họ với đất nước chúng ta, đặc biệt là những ân tình, điều gợi lên và để lại những cảm xúc lắng đọng.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cũng tham gia dịch 12 cuốn sách, trong đó có những cuốn nổi tiếng bán chạy như Trở về Eden, Vườn thú Hollywood.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận xét, dù là một nhà báo chính hiệu với 2 tập bút ký, du ký và một tập thơ ra mắt cùng lúc, ông vẫn muốn gọi Lê Xuân Sơn là nhà thơ. Bởi trong những trang viết của Lê Xuân Sơn, điều hiện lên không chỉ là thông tin, mà là tâm hồn.

"Phẩm chất nghề báo giúp ông phát hiện và chọn lựa chi tiết đời sống sắc sảo, tạo nên cấu trúc hiện đại cho mỗi tác phẩm. Nhờ đó, những chân dung nhân vật của ông vừa khái quát, vừa giàu cá tính; những vùng đất ông đi qua trở nên sinh động và thuyết phục. Nhưng chính tâm hồn thi sĩ trong ông mới làm cho những câu chuyện, những miền đất ấy trở nên có hồn, lan tỏa và gợi suy tưởng.

Lê Xuân Sơn có khả năng biến những sự kiện đời thường thành những sự kiện của tâm hồn - năng lực cốt lõi của một nhà văn. Ẩn dưới lớp ngôn từ thơ mộng, ta vẫn thấy hiện lên sự thật trần trụi của đời sống, được lọc qua tâm hồn thi sĩ và trở nên lung linh, nhân hậu, đó chính là quyền lực của nghệ thuật mà ông đã chạm tới", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cảm nhận.