Ngày 10/10, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952-10/10/2025) và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam và Học viện Báo chí & Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Định hướng phát triển xuất bản Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Hội thảo do PGS.TS. Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam và PGS.TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí & Tuyên truyền chủ trì.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nhấn mạnh: "Xuất bản là lĩnh vực văn hóa, tư tưởng quan trọng, góp phần xây dựng nền tảng tri thức, đạo đức và bản lĩnh con người Việt Nam. Trong kỷ nguyên số, ngành cần đổi mới toàn diện, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, để nâng cao hiệu quả và sức lan tỏa".

Theo thống kê, năm 2024 cả nước có 57 nhà xuất bản phát hành hơn 51.000 đầu sách với 597 triệu bản in; 54,3% nhà xuất bản tham gia xuất bản điện tử, tăng 29,1% so với năm trước, cho thấy xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho rằng, chuyển đổi số là cơ hội để xuất bản Việt Nam đổi mới quy trình biên tập, phát hành, mở rộng thị trường và đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư công nghệ và có chính sách khuyến khích sáng tạo để bắt kịp xu hướng toàn cầu.

GS.TS Đinh Xuân Dũng.

GS.TS Đinh Xuân Dũng cho rằng trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, ngành xuất bản Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động. Từ một ngành sản xuất truyền thống, xuất bản cần chuyển mạnh sang môi trường công nghệ - thương mại, hướng tới xây dựng các tập đoàn, tổ hợp xuất bản có đủ quy mô và năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Ông nhấn mạnh, mô hình quản lý hành chính, cơ chế chủ quản hiện nay đã bộc lộ nhiều bất cập, kìm hãm sự phát triển. Để phát triển bền vững, ngành cần những giải pháp đột phá về quy hoạch, huy động vốn, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ. Việc hình thành mô hình công ty mẹ - công ty con, tổ hợp xuất bản - in - phát hành khép kín, kết hợp giữa xuất bản sách, báo chí và dịch vụ văn hóa là xu thế tất yếu của nền xuất bản hiện đại, giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng và nâng cao vị thế trong kỷ nguyên số.

Các đại biểu thống nhất, phát triển xuất bản trong kỷ nguyên số không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm lan tỏa tri thức, xây dựng văn hóa đọc và khẳng định vị thế trí tuệ Việt Nam.

Ảnh: BTC