An toàn thông tin là chìa khóa xây dựng niềm tin số. Chỉ khi dữ liệu cá nhân được bảo vệ tuyệt đối, họ mới yên tâm lựa chọn dịch vụ công trực tuyến thay vì quay lại cách làm thủ công.

Đảm bảo an toàn thông tin không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là cam kết đạo đức và trách nhiệm xã hội của chính quyền số. Bởi dữ liệu của người dân cũng chính là quyền lợi và sự an toàn của họ. Khi an toàn thông tin được đặt lên hàng đầu, dịch vụ công trực tuyến mới thực sự bền vững, minh bạch và hiệu quả - nơi niềm tin số được vun đắp và lan tỏa.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số Quốc gia)