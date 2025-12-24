Trong thời đại số, người dân chỉ với vài thao tác trên máy tính hoặc điện thoại có thể nộp hồ sơ, tra cứu, thanh toán và nhận kết quả trực tuyến. Giao dịch điện tử thể hiện rõ cam kết của chính quyền số trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách công bằng, minh bạch và hiệu quả. Khi hệ thống được triển khai đồng bộ, không chỉ người dân ở đô thị mà cả những người ở vùng sâu, vùng xa cũng có thể thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại nhà, qua điện thoại hoặc máy tính, mà không cần di chuyển hay chờ đợi lâu.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)