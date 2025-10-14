Trước giờ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TPHCM đã tham quan không gian triển lãm với chủ đề: "Đảng bộ TPHCM – Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Không gian triển lãm được chia thành nhiều khu vực, trong đó nổi bật là khu trưng bày về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Khu vực này quy tụ gần 30 gian hàng, giới thiệu hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc nhóm công nghệ chiến lược – các sáng kiến góp phần định hình một đô thị thông minh, hiện đại.

Chủ tịch nước Lương Cường tham quan triển lãm tại đại hội. Khu Báo chí – Xuất bản TPHCM trưng bày các ấn phẩm tiêu biểu, từ hơn 1.500 đơn vị xuất bản và phát hành cùng 39 cơ quan báo chí chủ lực trên địa bàn, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo trong thời kỳ chuyển đổi số.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan triển lãm.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham quan triển lãm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên "Cây tri thức". Các mô hình báo chí dữ liệu, khu vực trải nghiệm công nghệ AI các ấn phẩm tuyên truyền đại hội được xuất bản số và các cụm cây sách nói – sách điện tử, tạo nên bức tranh toàn cảnh về hành trình hội tụ và chuyển đổi số vượt trội của ngành báo chí – xuất bản thành phố những năm qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong phiên làm việc buổi sáng nay, Đại hội sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, các phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030; nhân sự đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Có 547 đại biểu chính thức được triệu tập dự đại hội, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường, đặc khu và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Chiều nay, các đại biểu thảo luận tại tổ đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng và dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ảnh: BTC