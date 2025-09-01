Từ sớm 1/9, không khí sôi động đã diễn ra trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội, nơi có đoàn diễu binh đi qua như Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Tràng Tiền.

Từ trưa, khu vực Hàng Cháo và lối vào SVĐ Hàng Đẫy đã được rào chặn ngăn phương tiện cơ giới qua lại.

Chị Lan cùng gia đình ăn xôi, gà luộc trên vỉa hè Nguyễn Thái Học. Cả nhà rất hào hứng có mặt ở đây từ sáng 30/8 để có vị trí đẹp xem diễu binh.

Để trải qua 2 đêm trên vỉa hè, cả nhà đã chuẩn bị nhiều đồ ăn cũng như sạc dự phòng, ắc quy điện mini.

Cách đó không xa, Tú Anh cùng mẹ từ Quảng Ninh đến Hà Nội sớm để hoà chung không khí ngày Quốc khánh và tranh thủ làm bài tập. "Cháu không thấy mệt và cả nhà đều rất hào hứng lên kế hoạch cách đây nhiều ngày để chọn vị trí", Tú Anh nói.

Một vài em nhỏ mang sách đi để đọc.

Những vị trí "đắc địa" để xem diễu binh đều đã chật kín chỗ từ sớm ngày 1/9. Nhiều người sẵn sàng chờ đợi tới hơn 48 tiếng.

Nhiều nhóm căng lều ngay trên vỉa hè ngủ từ đêm qua, chờ đón đoàn diễu binh.

Những chiếc ô để đánh dấu các vị trí đã có người ngồi trên đường Lê Duẩn.

Một góc vỉa hè rực rỡ cờ hoa. Ai cũng trang bị mũ, nón, ô vì thời tiết có thể nắng, mưa bất cứ lúc nào.

Một số người dân do không tìm được chỗ, định ngồi ngay trên dải phân cách nhưng đã được lực lượng công an tới yêu cầu di chuyển.

Lực lượng chức năng có mặt từ sớm để duy trì an ninh.

Dịch vụ trông xe mọc lên khắp nơi, đắt khách với giá từ 50.000 đồng/xe.

Giao thông các khu vực trung tâm ùn tắc từ sớm dù chưa đến giờ cấm đường.