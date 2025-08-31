Chiều 31/8, tại khu vực Trần Phú, Hùng Vương... và nhiều tuyến phố lân cận, không ít người dân đã căng bạt, trải chiếu ngồi chờ tới 2/9 để xem diễu binh, diễu hành.

Dọc hai bên phố Trần Phú kín bưng bạt, chiếu. Phần đông mọi người mang theo cả ô dù, áo mưa đề phòng thời tiết thay đổi.

Anh Bằng (từ Ninh Bình) cho biết, ngay từ những ngày đầu tổ chức hợp luyện, anh đã có mặt tại Hà Nội để xem với tổng cộng 4 lần (các ngày 21/8, 24/8, sơ duyệt 27/8 và tổng duyệt 30/8). Đồ đạc được anh gói gọn trong vali để có thể giữ chỗ trong vòng 40 tiếng. "Tôi không bỏ sót buổi nào cả vì quá thích không khí những ngày này. Hôm nay tôi có mặt tại Hà Nội lúc 7h rồi di chuyển thẳng ra địa điểm này", anh Bằng nói.

"Tôi ở đây từ 15h hôm nay, xác định ngồi chờ hơn 40 tiếng đồng hồ để xem diễu binh", bà Quyên (đến từ xã Đan Phượng) quả quyết. Bà cũng mang theo một vali lớn gồm chăn chiếu, ghế ngồi, thực phẩm.

Nhiều người đặt sẵn ghế, áo mưa bên trong hàng rào để giữ chỗ.

Thậm chí có người ngồi nhầm cả vào khu vực ưu tiên dành cho các cựu chiến binh, người có công.

Chị Luyện cho biết, chị vừa giữ chỗ được một lúc thì mọi người nói đây là khu vực ưu tiên nên chị thu chiếu lại, chuẩn bị chọn địa điểm mới.

"Mấy hôm trước tôi không tới xem trực tiếp nên buổi cuối này nhất định giữ chỗ từ sớm", chị nói.

Tuấn cùng bạn nhấp nhổm cầm ghế lên khi bị lực lượng chức năng tại đường Hùng Vương yêu cầu di chuyển. Cậu cho biết, sẽ kiên trì ở điểm này để được ngắm nhiều đoàn nhất có thể.

Hết ngồi trong hàng rào, nhiều người lại vạ vật ở gốc cây. Tình trạng này khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ.

Càng về tối, lượng người càng đổ về xí chỗ xem diễu binh càng đông đúc hơn.