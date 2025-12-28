Với một chiếc điện thoại thông minh trên tay, người đàn ông khéo léo di chuyển từ cao xuống thấp, từ xa tới gần để ghi lại trọn vẹn cả bầu trời, thác nước và hình ảnh du khách tươi cười, vẫy tay rạng rỡ.

Những cú lia máy khiến du khách phấn khích, khen ngợi "điệu nghệ như nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp". Nghe lời khen, người đàn ông vui vẻ gật đầu rồi quay lại chiếc xe bán kem, phục vụ các vị khách đang chờ đợi.

Những đoạn video ngắn ghi lại hậu trường "tác nghiệp" quay phim của anh bán kem dạo ở Hòn Sơn (thuộc đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, trước đây là tỉnh Kiên Giang) đang gây sốt trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Cộng đồng mạng "rủ nhau", nếu đến Hòn Sơn, nhất định phải "truy tìm" anh bán kem để nhờ quay video "để đời".

Video hậu trường cảnh anh bán kem quay phim cho du khách được chia sẻ trên mạng xã hội. Nguồn video: Hòn Sơn Island

"Tôi và đồng nghiệp từ Tây Ninh đến Hòn Sơn du lịch 2 ngày. Tôi từng xem video về anh bán kem trên Tiktok nên khi tới nơi, tôi cũng nhờ anh quay giúp. Anh rất vui tính và nhiệt tình, quay tâm huyết lắm, không có thiết bị phụ trợ mà hình mượt, không rung giật", một du khách tên Thảo chia sẻ.

Nữ du khách cho biết thêm, anh bán kem không nhận tiền quay video. Thế nhưng, anh quay chú tâm, thậm chí còn mải quay phim mà quên… bán kem.

"Ai nhờ là anh ấy cũng quay giúp. Đoàn mình có tới mua kem ủng hộ. Anh bán rất rẻ, chỉ 10.000 đồng mà ngon lắm, đúng hương vị kem truyền thống tự làm", chị Thảo kể.

Đoạn video ngắn anh bán kem quay tặng chị Thảo và đồng nghiệp trong chuyến du lịch Hòn Sơn giữa tháng 12

Anh bán kem gây sốt này tên Trần Văn Tuấn (40 tuổi, người dân đảo Hòn Sơn). Anh Tuấn cho biết, việc quay video giúp du khách là do anh đam mê, tự học kỹ năng.

"Thấy nhiều khách loay hoay không biết chụp, quay ra sao cho đẹp, mình thấy tiếc. Họ tới đây rồi mà không có hình đẹp mang về uổng quá, trong khi mình là người đảo, biết rõ góc nào đẹp", anh Tuấn nói.

Anh Tuấn đã quay video giúp khách 3-4 năm nay nên bây giờ, điện thoại nào anh cũng dùng rất quen tay. Anh còn hướng dẫn khách cách tạo dáng, vẫy chào sao cho khớp với cú lia máy.

"Tôi không thu tiền đâu, quay giúp mọi người thôi. Mọi người ưng ý, về đăng lên mạng xã hội thì càng có nhiều người biết về Hòn Sơn quê tôi. Vậy là vui rồi", anh nói.

Anh Tuấn - anh bán kem gây sốt trên đảo Hòn Sơn. Ảnh: NVCC

Công việc chính của anh Tuấn là bán kem dạo. Anh thường đứng ở "thác nước không tên" hoặc bãi biển Bãi Bàng. Kem hoàn toàn do gia đình anh tự làm theo công thức của bố anh truyền lại. Ông bán kem từ năm 1984 trên đảo Hòn Sơn.

"Kem được nhà tôi làm thủ công từ sữa, đường, dừa, phải mười mấy tiếng mới ra một mẻ hoàn chỉnh. Tôi có kem dừa, sầu riêng, sô cô la, đậu đỏ, đậu đen, trong đó đắt khách nhất là kem dừa. Trước đây tôi bán cho người ở đảo cũng đủ nuôi gia đình, giờ có thêm khách du lịch nữa thì càng khá hơn", anh cho hay.

Thời gian bận nhất năm của anh Tuấn thường là từ tháng 5 đến tháng 10, mùa cao điểm du lịch. Anh thật thà tâm sự, có khi mải quay cho khách mà quên nhiệm vụ bán kem, khiến khách mua kem "đợi dài cổ" hoặc ế hàng cả ngày.

Anh không quá bận tâm về việc mình nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng nếu giúp được khách và khiến họ hài lòng, chính anh cũng thấy vui. Với anh, đó là một cách để giúp Hòn Sơn "ghi điểm" trong mắt du khách.

Hòn Sơn được mệnh danh là "viên ngọc thô" của An Giang, bao bọc bởi 6 bãi biển đẹp với diện tích đảo 11km2. Nơi đây hấp dẫn du khách nhờ cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, môi trường trong lành, hải sản tươi ngon, người dân thân thiện, mến khách. Dân số trên đảo không nhiều, chủ yếu là ngư dân sống bằng nghề chài lưới, làm vườn.

Tới Hòn Sơn, du khách không thể bỏ qua hoạt động tắm biển ở Bãi Bàng, ngắm bình minh trên đỉnh Ma Thiên Lãnh, khám phá làng chài và thưởng thức hải sản tươi rói ngay sát biển.

Hòn Sơn được mệnh danh là "viên ngọc thô" của An Giang. Ảnh: Min On The Go

Hải sản ở đây tươi ngon, phong phú với đủ các loại cá, mực, tôm, ghẹ, nhum... Tất cả đều được đánh bắt ngay trong ngày, tươi rói. Du khách có thể vào chợ Thiên Tuế mua hải sản tươi, giá chỉ bằng 2/3 các đảo du lịch khác nhưng rất tươi ngon.