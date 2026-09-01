Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu là hai anh em song sinh đến từ xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng. Trong đợt tuyển sinh 2026, Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu được tuyển thẳng vào Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, trở thành tân sinh viên Khoa Toán - Tin học.

Trước khi trở thành tân sinh viên, cả hai đã sở hữu bảng thành tích đáng nể. Hai anh em đều từng là thủ khoa môn Toán khi thi tuyển vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Năm học 2024-2025, Hiền và Hậu cùng giành giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Sau đó, hai anh em tiếp tục giành Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic giao lưu Toán học Turkmenistan. Ở những năm trước, cả hai từng giành giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, Huy chương Vàng Olympic Duyên hải miền Trung và đồng bằng Bắc bộ, huy chương Vàng Olympic Toán học học sinh - sinh viên toàn quốc. Cả hai cũng từng đạt giải tại Olympic Hình học Iran. Riêng Trí Hậu còn giành Huy chương Vàng Olympic truyền thống 30-4.

Anh em song sinh Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu cùng được tuyển thẳng vào ngành Toán - Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM. Ảnh: Thanh Tú

Niềm yêu thích Toán học của Hiền và Hậu bắt đầu từ lớp 6. Mồ côi cha từ nhỏ, hai anh em lớn lên trong sự chăm sóc của mẹ. Gia đình khó khăn nên cả hai không có điều kiện học thêm. Phần lớn kiến thức được các em tích lũy từ sách giáo khoa, sách tham khảo và tài liệu trên mạng. Hai anh em cùng học, cùng phân tích bài toán khó, thử nhiều cách giải và chỉ tham khảo đáp án khi thực sự bế tắc. Dần dần, Toán học trở thành niềm say mê chung của hai anh em.

Suốt những năm THPT tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hiền và Hậu tiếp tục cùng nhau học tập, trao đổi và cạnh tranh tích cực. Thành tích của người này cũng trở thành động lực để người kia cố gắng.

Nhiều tân sinh viên có thành tích xuất sắc tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM

Đầu năm học 2026-2027, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM chào đón nhiều tân sinh viên có thành tích nổi bật trong các kỳ thi, sân chơi trí tuệ và các cuộc thi quốc tế.

Trần Đại Thành Danh là một trong những gương mặt nổi bật của khóa tuyển sinh 2026 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM. Danh giành huy chương Bạc Olympic Toán học Quốc tế (IMO) 2026, huy chương Vàng Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 2026 và hai năm liên tiếp đoạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Thành Danh được tuyển thẳng vào Khoa Toán - Tin học.

Võ Đăng Tuệ, cựu học sinh Trường THPT Chi Lăng (Gia Lai), là thủ khoa tốt nghiệp THPT của tỉnh và thủ khoa khối A00 toàn tỉnh.

Đăng Tuệ sở hữu loạt thành tích nổi bật về công nghệ, sáng tạo và trí tuệ nhân tạo: Giải Khuyến khích Lập trình Drone quốc tế tại Hàn Quốc; Huy chương Vàng và Bạc Olympic Phát minh và Sáng tạo thế giới (WICO); Huy chương Vàng và ngôi Á quân Youth Tech Asia Challenge 2025; Giải Amaze Award tại IDE Series ở Singapore; Giải Ba Olympic Trí tuệ nhân tạo toàn quốc 2025. Đăng Tuệ là tân sinh viên ngành Khoa học máy tính - chương trình tiên tiến.

Nguyễn Gia Khánh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi), thủ khoa tổ hợp A01 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời giành Giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán năm học 2025-2026.

Nguyễn Ngọc Trân, cựu học sinh Trường THPT Phạm Thành Trung (Đồng Tháp), thủ khoa tổ hợp A00 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của tỉnh Đồng Tháp, đồng thời giành Giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học năm học 2025-2026.

Nguyễn Cao Long Khánh, cựu học sinh Trường THPT Vĩnh Linh (Quảng Trị), thủ khoa tổ hợp A01 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của tỉnh Quảng Trị. Long Khánh từng giành Giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học, Giải Nhì khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2023-2024; Giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh và Giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2024-2025; Giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý năm học 2025-2026.

Huỳnh Ngọc Nhân, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của TP Đà Nẵng ở tổ hợp X26. Ngọc Nhân từng giành giải Nhất ICPC THPT Quốc gia năm 2024. Ngọc Nhân là tân sinh viên ngành Khoa học máy tính - chương trình tiên tiến.

Huỳnh Nghĩa Nhân, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang), thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của tỉnh ở tổ hợp A00. Năm 2025, Nghĩa Nhân giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán. Nghĩa Nhân là tân sinh viên ngành Khoa học máy tính - chương trình tiên tiến.

Trần Tiến Đạt, thủ khoa Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026. Trần Tiến Đạt đạt 1.139/1.200 điểm tại Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026, trở thành thủ khoa của kỳ thi và là thí sinh đạt mức điểm cao nhất trong lịch sử kỳ thi. Tiến Đạt đã trúng tuyển ngành Khoa học máy tính - chương trình tiên tiến.

Đoàn Thanh Tùng – giải Nhì Đường lên đỉnh Olympia 2025. Thanh Tùng trở thành tân sinh viên ngành Công nghệ sinh học - chương trình tăng cường tiếng Anh.

Nguyễn Nhựt Lam – giải Ba Đường lên đỉnh Olympia 2025. Nhựt Lam trở thành tân sinh viên ngành Hóa học - chương trình tăng cường tiếng Anh.

Theo ThS Hoàng Thanh Tú, Phó Trưởng phòng Thông tin - Truyền thông, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, sinh viên theo học các ngành khoa học cơ bản có thể tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ như học bổng STEM từ Chính phủ, học bổng từ Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học, học bổng Sigma dành cho chương trình cử nhân tài năng cùng nhiều nguồn tài trợ khác.