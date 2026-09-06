Học từ những lỗi sai

Võ Gia Thịnh đạt 98,11 điểm ở phương thức xét tuyển tổng hợp, 95,04 điểm ở phương thức xét tuyển dựa trên điểm năng lực; 1.124 điểm trong kỳ thi Đánh giá năng lực và 28,25 điểm thi tốt nghiệp THPT.

Nam sinh trúng tuyển vào khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính. Trước đó, Thịnh giành giải nhất môn Vật lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Đắk Lắk năm 2026. “Thật lòng, em chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có ngày đạt được danh hiệu ‘Thủ khoa kép’”, Gia Thịnh chia sẻ.

Tuy nhiên, hành trình để đạt kết quả ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những ngày làm đề không tốt, điểm thấp khiến Thịnh nghi ngờ bản thân, nhất là khi kỳ thi đến gần nhưng vẫn còn nhiều lỗi chưa khắc phục được.

Thay vì để áp lực điểm số chi phối, Thịnh tập trung vào những điều mình có thể kiểm soát như hôm nay cần học gì, mình yếu ở đâu và phải cải thiện như thế nào.

Với Thịnh, điều mấu chốt trong học tập không nằm ở số đề đã làm hay số điểm đạt được, mà là khả năng nhận ra và sửa lỗi sau mỗi lần làm bài.

Võ Gia Thịnh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk), trở thành thủ khoa kép Trường ĐH Bách khoa TPHCM. Ảnh: Như Quỳnh

Với mỗi câu sai, Thịnh tìm nguyên nhân, xem do mình chưa chắc kiến thức, hiểu sai bản chất, tính toán thiếu cẩn thận hay chưa biết cách xử lý dạng bài. Sau đó, cậu quay lại phần kiến thức còn yếu để củng cố rồi tự làm lại bài mà không nhìn lời giải.

“Em muốn mình không chỉ nhớ đáp án, mà phải hiểu vì sao mình sai và lần sau cần tư duy như thế nào”, Thịnh chia sẻ.

Theo Thịnh, cách học này giúp em thích ứng với cả kỳ thi Đánh giá năng lực và kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dù hai kỳ thi có cách đánh giá khác nhau, nhưng nền tảng kiến thức tốt cùng khả năng nhận diện lỗi sai giúp học sinh chủ động điều chỉnh cách học và cách làm bài. “Với em, mỗi lỗi sai không phải là một thất bại, mà là cơ hội để mình tiến bộ”, Thịnh nói.

Chọn Khoa học Máy tính vì muốn hiểu cách công nghệ vận hành

Từng phân vân trước nhiều lựa chọn, nhưng Thịnh khá chắc chắn về định hướng theo đuổi khối ngành STEM, đặc biệt là công nghệ và kỹ thuật.

Nam sinh thích tìm hiểu cách một thứ vận hành rồi từ những kiến thức đó để tạo ra sản phẩm có thể hoạt động. Quá trình tìm hiểu khiến Thịnh nhận ra Khoa học Máy tính không chỉ đơn thuần là lập trình, mà còn giúp hiểu cách công nghệ được xây dựng và vận hành, từ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, phần mềm đến nhiều ứng dụng trong đời sống.

“Em tin Khoa học Máy tính phù hợp với mình, không chỉ vì cơ hội nghề nghiệp, mà còn vì đây là một con đường cho phép em liên tục học hỏi, thử sức và từng bước hiểu rõ mình muốn trở thành người như thế nào”, Thịnh nói.

Sau một tuần nhập học tại Bách khoa, điều khiến Thịnh cảm nhận rõ nhất là mọi thứ rộng lớn hơn và bản thân phải chủ động hơn. Cậu choáng ngợp trước quy mô giảng đường, lượng kiến thức lớn và nhịp độ học tập nhanh hơn phổ thông. Quan trọng hơn, sinh viên phải tự chịu trách nhiệm với việc học, từ tìm hiểu thông tin, sắp xếp thời gian, chuẩn bị bài đến xác định những gì cần học thêm bên ngoài lớp.

Việc được học cùng nhiều người giỏi, có mục tiêu rõ ràng vừa tạo áp lực, vừa trở thành động lực để Thịnh tiến về phía trước.

Nam sinh kỳ vọng sau bốn năm đại học sẽ trở thành một người có năng lực thực sự: không chỉ học tốt mà còn biết tự học, làm việc với người khác, tạo ra sản phẩm và áp dụng kiến thức vào thực tế.

Đậu đại học không phải là đích đến

Võ Gia Thịnh đã đại diện cho toàn thể tân sinh viên khóa 2026 phát biểu tại lễ Khai giảng Trường ĐH Bách khoa TPHCM.

Trong bài phát biểu, Thịnh nhắc đến hành trình 12 năm học tập đã qua của các tân sinh viên và cho rằng giá trị của tấm vé vào Bách khoa càng lớn khi mùa tuyển sinh năm nay có mức độ cạnh tranh cao.

Nhưng theo Thịnh, điều đáng tự hào không chỉ là chiến thắng trong một cuộc đua. “Chúng em đã chiến thắng chính mình”, nam sinh nói tại lễ khai giảng, đồng thời cho rằng niềm vui về những gì đã đạt được cần được đặt lại phía sau để nhường chỗ cho hành trình mới.

Thịnh không muốn bốn năm đại học chỉ được viết bằng những điểm số cao hay danh hiệu đẹp. Ảnh: Như Quỳnh

“Chỉ khi thực sự bước qua cánh cửa đại học, em mới hiểu rằng đậu đại học không phải là đích đến, mà là điểm bắt đầu”, Thịnh chia sẻ.

Theo Thịnh, những thử thách trong môi trường đại học mới là cơ hội để mỗi sinh viên rèn luyện năng lực và bản lĩnh. Tấm vé trúng tuyển chỉ cho thấy các tân sinh viên đã vượt qua một cột mốc, chứ chưa thể chứng minh họ sẽ đi được bao xa.

Nhìn lại hành trình của mình, Thịnh cho rằng “thành tích lớn nhất” không phải một danh hiệu, mà là việc đã trở thành một phiên bản khác của chính mình.

Từ một người từng khá e dè, chỉ muốn ở trong vùng an toàn, Thịnh dần tự tin hơn, dám thử sức với những điều mới và đặt cho mình những mục tiêu lớn hơn.

Bởi vậy, Thịnh không muốn bốn năm đại học chỉ được viết bằng những điểm số cao hay danh hiệu đẹp, mà còn bằng những dự án đã làm, những vấn đề được giải quyết, những người đã gặp và cả những lần thất bại giúp mình trưởng thành.

“Để đến ngày tốt nghiệp, em có thể tự tin nói rằng, bốn năm qua, mình đã thực sự trở thành một người có năng lực, có bản lĩnh và tạo ra được những giá trị của riêng mình”, Thịnh nói.



