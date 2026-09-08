Những ngày qua, nhiều sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội râm ran trước thông tin nhà trường sẽ không cho phép việc sử dụng xe máy xăng di chuyển trong khuôn viên tại Hòa Lạc.

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Huế, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường trên mọi tuyến đường trong Khu đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

“Việc hạn chế xe máy xăng chỉ áp dụng tại các cụm công trình Zone 3 (các tòa nhà HT3 và HT4) và Zone 4 (tòa nhà HT1 và HT2). Các xe xăng không di chuyển qua cổng vào nội khu Zone 3, Zone 4 mà gửi tại bãi xe ở cổng cụm công trình”, bà Huế giải thích.

Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội sử dụng phương tiện giao thông đi vào từ cổng 3 của Khu đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Nếu gửi xe ở bãi xe cổng số 3, sinh viên có thể sử dụng xe buýt điện nội khu miễn phí hoặc xe đạp điện để đến các giảng đường, tòa nhà và khu chức năng. Hệ thống xe buýt điện nội khu cũng được thiết kế kết nối bãi xe cổng số 3 với các khu vực trọng điểm trong Khu đô thị. Ảnh: Quốc Toản.

Cụ thể, cán bộ, giảng viên và sinh viên sử dụng xe máy xăng có thể di chuyển bình thường trên các tuyến đường nội khu và gửi xe tại 3 khu vực được bố trí tại: Cổng số 3, Zone 3 và Zone 4. Trong đó, bãi xe tại cổng số 3 được trông giữ miễn phí từ ngày 7/9 đến hết ngày 6/10/2026.

“Nếu gửi xe ở bãi xe cổng số 3, người học có thể sử dụng xe buýt điện nội khu miễn phí, xe buýt kết nối trung tâm thành phố hoặc xe đạp điện để đến các giảng đường, tòa nhà và khu chức năng. Hệ thống xe buýt điện nội khu cũng được thiết kế kết nối bãi xe cổng số 3 với các khu vực trọng điểm trong Khu đô thị”, bà Huế nói.

Bà Huế khẳng định không có việc cấm xe máy xăng lưu thông trong toàn bộ Khu đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; việc tổ chức giao thông nhằm hạn chế xe máy xăng đi vào các cụm công trình Zone 3, Zone 4.

“Khu đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc khuyến khích mọi người sử dụng xe điện, xe đạp để cùng xây dựng một không gian xanh bền vững”, bà Huế nói.

Chia sẻ thêm với VietNamNet, đại diện truyền thông của ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, khoảng cách từ bãi gửi xe máy xăng và cũng là bãi gửi xe chung tới các tòa nhà này khoảng 50m - tương tự như các bãi xe ở các trường nội thành đến khu vực giảng đường. Như vậy, các sinh viên sử dụng xe máy xăng hoàn toàn có thể đi bộ từ nhà xe đến khu vực giảng đường.

Trong ảnh là 1 trong 4 bãi gửi xe gần khu vực các giảng đường. Sinh viên đang đi bộ từ bãi gửi xe hướng về tòa nhà HT1 với quãng đường khoảng 30-50m. Ảnh: Quốc Toản.

“Chúng tôi khuyến khích việc sinh viên sử dụng xe đạp trong khuôn viên. Nếu sinh viên sử dụng xe đạp, có thể đi vào tới tận chân các tòa nhà này. Việc này vừa giúp góp phần tạo nên môi trường đại học xanh vừa giúp các em rèn luyện thể lực”, vị này nói.

Theo kế hoạch, từ năm học 2026-2027, khoảng 17.000 sinh viên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội học tập tập trung tại Hòa Lạc, bao gồm sinh viên của các đơn vị: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Việt Nhật, Trường ĐH Luật, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Giáo dục, Trường Quốc tế, Trường Khoa học Liên ngành & Nghệ thuật.

Lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, khi sinh viên học tập tại Hòa Lạc, nhà trường sẽ đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất và hệ sinh thái dịch vụ, tạo môi trường học tập và rèn luyện toàn diện, giúp phụ huynh yên tâm khi con em theo học.

ĐH Quốc gia Hà Nội muốn hướng tới góp phần tạo nên môi trường đại học xanh. Trong ảnh, các sinh viên đi bộ trước tòa nhà HT2. Ảnh: Quốc Toản.

Song song với việc mở rộng quy mô đào tạo, ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông và hệ thống dịch vụ trong khu đô thị đại học. Thời gian tới, nhà trường sẽ phối hợp với UBND TP Hà Nội tăng cường các tuyến xe buýt kết nối nội đô với Hòa Lạc, đồng thời phát triển xe buýt điện nội khu và hệ thống xe đạp điện để hỗ trợ sinh viên di chuyển thuận tiện trong khuôn viên.

Hệ thống ký túc xá và nhà ở sinh viên cũng được mở rộng. Năm 2026, khu nội trú dự kiến đáp ứng hơn 10.000 chỗ ở, trong đó khoảng 5.000 chỗ trong ký túc xá, phần còn lại được bố trí theo hình thức liên kết với địa phương để đảm bảo sinh viên ngoại trú an toàn, chất lượng.

ĐH Quốc gia Hà Nội cũng chú trọng phát triển dịch vụ ăn uống, y tế học đường, không gian học tập mở và hệ thống thể thao. Một phòng khám đa khoa hiện đại cũng sẽ được khảo sát xây dựng để phục vụ sinh viên, giảng viên và cộng đồng khu vực Hòa Lạc.