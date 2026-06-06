Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới thường xuyên đến động viên và trao đổi thông tin trên địa bàn Suối Mây cùng Hòa thượng Trần Phương

Mang khát vọng dựng mái chùa Khmer ở đảo ngọc

Sinh năm 1954, xuất gia tu học từ năm 1971, Hòa thượng Trần Phương là một trong những vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer có nhiều đóng góp cho công tác Phật sự và khối đại đoàn kết dân tộc tại khu vực Tây Nam Bộ.

Trong quá trình tu hành, Hòa thượng đảm nhiệm nhiều trọng trách từ địa phương đến Trung ương. Đặc biệt, theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hòa thượng Trần Phương được công nhận là Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Đối với đồng bào Khmer, ngôi chùa không chỉ là nơi thực hành tín ngưỡng, mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi lưu giữ chữ viết, phong tục, lễ hội và đạo lý truyền thống. Từ bao đời nay, con trai Khmer vào chùa tu học để báo hiếu cha mẹ, học chữ và học đạo làm người.

Thấu hiểu những trăn trở của bà con Khmer đang sinh sống nơi hải đảo, nhiều năm liền Hòa thượng Trần Phương mang theo nguyện vọng chính đáng của đồng bào đề đạt lên các cấp chính quyền và Giáo hội. Nhận thấy tầm quan trọng của việc đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng gắn với nhiệm vụ củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, các cấp chính quyền, Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang) đã đồng lòng ủng hộ.

Ngày 26/5/2011, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1159/QĐ-UBND cho phép thành lập chùa Bồ Đề Hải Đảo (tên Khmer là Bodhidipàràma), tọa lạc tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc cũ (nay là đặc khu Phú Quốc). Đồng thời, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đã suy cử Hòa thượng Trần Phương làm vị trụ trì đầu tiên, chính thức giao trọng trách “cõng đạo” ra nơi đảo xa.

Sự ra đời của chùa Bồ Đề Hải Đảo đánh dấu cột mốc đặc biệt, khi đây là ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer đầu tiên và duy nhất được cấp phép hoạt động tại đảo ngọc Phú Quốc.

Hòa thượng Trần Phương chia sẻ cùng tác giả về quy mô của toà chánh điện đang được thi công với kinh phí 18 tỷ đồng

“Điểm tựa” tinh thần của đồng bào Khmer nơi đảo ngọc

Ông Danh Hải, một người con của dân tộc Khmer đang sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản tại Phú Quốc, xúc động chia sẻ: Từ ngày có Hòa thượng Trần Phương ra đây lập chùa, đồng bào Khmer phấn khởi lắm.

Theo quy hoạch mới của địa phương, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã tạo điều kiện cấp 6.000m2 đất tại Suối Mây Dương Tơ để xây dựng mới ngôi đại tự Khmer với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 49 tỷ đồng. Riêng chánh điện được đầu tư khoảng 18 tỷ đồng và đang được xây dựng.

Theo lời Hòa thượng, thời điểm mới bắt đầu xây dựng, mọi điều kiện đều vô cùng thiếu thốn. Từ việc hoàn thiện bản vẽ đến thủ tục cấp phép xây dựng… “Xây chùa không chỉ là dựng lên một công trình bằng bê tông cốt thép, mà là xây dựng một mái nhà đại đoàn kết cho đồng bào Khmer nơi hải đảo; là giữ gìn văn hóa dân tộc và tạo điểm tựa tinh thần cho bà con yên tâm lập nghiệp xa xứ mà vẫn giữ được phong tục, tập quán của dân tộc mình”, Hòa thượng Trần Phương chia sẻ.

“Cột mốc tâm linh” góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Không chỉ là chức sắc tôn giáo làm tốt công tác Phật sự, Hòa thượng Trần Phương còn là cầu nối bền chặt giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với đồng bào Khmer nơi hải đảo.

Thượng tá Lưu Quang Mười - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới cho biết: Hòa thượng Trần Phương không chỉ làm tốt công tác Phật sự, mà còn là một “điểm tựa tâm linh” vững chãi nơi hải đảo.

Nhiều năm qua, với vai trò Người có uy tín, Hòa thượng luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

"Sự hiện diện của ngôi chùa và uy tín của Hòa thượng đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh trật tự, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân và bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo", Thượng tá Lưu Quang Mười nói thêm.