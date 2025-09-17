Sáng 17/9, buổi sinh hoạt chủ điểm tháng 9 của Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện tự hào” thêm đặc biệt và thú vị hơn với các học sinh khi có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ như diễn viên Phương Nam thủ vai Tạ trong phim “Mưa đỏ”, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Duyên Quỳnh. Cùng đó là chứng nhân lịch sử - Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu - cũng là người lính công binh mở đường ở chiến trường Quảng Trị.

Nhiều học sinh bày tỏ sự thích thú, háo hức rõ rệt.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (bìa trái), diễn viên Phương Nam thủ vai Tạ trong phim "Mưa đỏ" (giữa) và ca sĩ Duyên Quỳnh giao lưu với học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu ở buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 9.

Ngoài việc tái hiện lại những chi tiết đắt giá về quân đội ta trong chiến đấu để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 qua phim “Mưa đỏ”, các nghệ sĩ đã tham gia truyền tải câu chuyện lịch sử và hòa bình qua nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật. Các học sinh cũng đã được lắng nghe Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh chia sẻ những ký ức, sự hy sinh, chiến đấu dũng cảm mà ông cùng những đồng đội của mình trải qua ở những năm tháng lịch sử hào hùng năm 1972. Đặc biệt khi ông nhắc đến những đồng đội đã ngã xuống nhưng gia đình không tìm được.

“Tôi vẫn nhớ tên từng đồng đội hy sinh và luôn tưởng nhớ. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn nghĩ về việc gia đình chỉ biết các anh là những người liệt sĩ đã hy sinh nhưng không tìm thấy được. Đó là điều rất day dứt của chúng tôi”, ông Vĩnh nói điều bản thân luôn đau đáu dù năm nay đã 93 tuổi.

Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu - cũng là người lính công binh mở đường ở chiến trường Quảng Trị cùng Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (phải) chia sẻ với học sinh.

Diễn viên Phương Nam thủ vai Tạ của “Mưa đỏ” chia sẻ khi nhận được lời mời từ nhà trường anh đồng ý tham gia ngay.

Diễn viên Phương Nam giao lưu cùng học sinh

“Bởi bản thân tôi trước đây cũng từng là học sinh, sinh viên và rất mong có cơ hội được giao lưu, tiếp xúc với văn nghệ sĩ để học hỏi, có những thông tin, bài học từ những ngành nghề đặc thù riêng. Tôi hy vọng, chủ trương đưa nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên vào tham gia hoạt động giáo dục trong các trường học sẽ được phát triển rộng khắp trên đất nước. Để từ đó, các học sinh có thể được tìm hiểu, giao lưu với văn nghệ sĩ và có được những trải nghiệm, được truyền cảm hứng và tìm được những điều mà bản thân yêu thích và có thể phát triển được từ rất sớm ngay khi trên ghế nhà trường”.

"Anh Tạ" trong phim "Mưa đỏ" giao lưu cùng các học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ luôn mong bài hát của mình có thể truyền tải tới các em học sinh những thông điệp ý nghĩa, giá trị tích cực trong cuộc sống.

“Thông qua các bài hát, tâm hồn của các em có thể được gieo sự yêu thương, biết yêu bản thân, gia đình, bố mẹ, thầy cô, bạn bè và rộng hơn là yêu quê hương, đất nước. Nếu như bản thân có dịp đến các trường nhiều hơn, tôi sẽ chia sẻ ý nghĩa, mục đích viết nên những bài hát đó. Từ việc hiểu hơn, các em sẽ thêm yêu hơn quê hương, đất nước và con người, khi lớn lên sẽ trở thành những công dân tốt, cống hiến cho gia đình và xã hội”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.

Các em học sinh cùng ca sĩ Duyên Quỳnh hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu cho biết chương trình nằm trong chuỗi hoạt động sinh hoạt chủ điểm tháng 9, trải nghiệm liên môn Văn - Khoa học xã hội của nhà trường, nhằm xây dựng cho học sinh thái độ trân trọng lịch sử, biết ơn quá khứ, có cái nhìn sâu sắc về chiến tranh, bồi đắp lòng yêu nước, đánh thức tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân với đất nước.

“Đây là một hình thức dạy học được “cởi trói” để sáng tạo. Còn với học sinh, cách học này mang lại sự phấn khích, hứng thú, giảm áp lực. Chúng tôi tin rằng những trải nghiệm và những câu chuyện thực tiễn sẽ giúp các em ghi nhớ lâu hơn, đồng thời khơi gợi tinh thần tự tìm tòi và khám phá”, bà Thúy nói.

Theo bà Thúy, hoạt động này của trường cũng là tiên phong thực hiện hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về việc mời việc mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông. Qua đó, nhằm giáo dục cho các học sinh thêm hiểu biết về lịch sử và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Chương trình giao lưu thực sự khiến sân trường trở nên sôi động, học sinh thể hiện sự hào hứng và thích thú.

Trước đó, nhà trường cũng đã tổ chức cho các học sinh từ lớp 8 trở lên cùng toàn thể các giáo viên xem bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ”. Sau hoạt động xem phim, 1.400 bài thu hoạch dưới nhiều hình thức (thơ, văn, bài hát, thư…) đã được các em học sinh thực hiện, để bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc về nỗi đau chiến tranh, về tình yêu quê hương đất nước và thái độ tri ân với lịch sử…

“Chúng tôi mong muốn và hy vọng việc đa dạng hóa hình thức dạy học, gắn tri thức với trải nghiệm và thực tiễn sẽ giúp mỗi học sinh vừa trưởng thành về tri thức, vừa giàu cảm xúc, trách nhiệm và bản lĩnh hơn”, bà Thúy nói.