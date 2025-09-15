Đối với các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình phổ thông tổ chức buổi 1, nhà trường có thể mời chuyên gia và người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, thể thao tham gia giảng dạy theo tiết học hoặc chuyên đề, bảo đảm kế hoạch giáo dục và yêu cầu cần đạt.

Đối với các hoạt động tăng cường, trải nghiệm, câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống, giao lưu văn hóa... được tổ chức vào buổi 2: Nhà trường có thể mời họ tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được phê duyệt.

Bộ GD-ĐT khuyến khích đa dạng hóa hình thức như chuyên đề, hội thảo, tập huấn, biểu diễn, thi đấu, giao lưu nghề truyền thống… nhằm gắn kết học sinh với thực tiễn, phát triển năng khiếu và khơi gợi cảm hứng học tập.

4 nhóm chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên được ưu tiên mời

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, các nhà trường cần có kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn về nhu cầu mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên.

Có sự đồng thuận của các lực lượng tham gia; khi hợp đồng phải trao đổi, thống nhất về quan điểm, nội dung, chương trình, phương pháp, tác phong sư phạm, nội quy, quy chế của ngành, của cơ sở giáo dục và bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện đối với khách mời.

Ca sĩ Tùng Dương giao lưu với học sinh của Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội.

Những người được mời cần đáp ứng yêu cầu: Có phẩm chất tốt, thành tích, uy tín; có khả năng truyền đạt, kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Nhà trường ưu tiên mời bốn nhóm đối tượng sau:

- Chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với ngành, nhóm ngành; có kinh nghiệm thực tiễn và uy tín nghề nghiệp trong lĩnh vực liên quan; có thành tích, công trình nghiên cứu được công nhận.

- Nghệ nhân, nghệ sĩ đã đạt các danh hiệu do Nhà nước phong tặng hoặc đạt các giải thưởng cấp Bộ hoặc cấp tỉnh trở lên hoặc các Hiệp hội nghề nghiệp; có những đóng góp được giới chuyên môn và công chúng ghi nhận.

- Huấn luyện viên có văn bằng, chứng chỉ do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có thành tích huấn luyện vận động viên đạt giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao; có kinh nghiệm thực tế trong công tác huấn luyện, đào tạo.

- Vận động viên đạt đẳng cấp vận động viên cấp 1 trở lên hoặc đoạt huy chương, giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao.

Về cơ chế phối hợp, Bộ GD-ĐT yêu cầu giáo viên nhà trường giữ vai trò chủ trì, quản lý lớp học. Chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên giữ vai trò cung cấp kiến thức chuyên sâu, năng lực đặc thù và kinh nghiệm thực tiễn để bổ sung, hỗ trợ cho giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục bảo đảm chuẩn đầu ra. Cơ chế phối hợp phải được thể hiện tường minh thông qua phân công nhiệm vụ, trao đổi chuyên môn, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đánh giá hiệu quả phối hợp.