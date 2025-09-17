Sáng 17/9, Trường ĐH Ngoại thương tổ chức lễ chào mừng năm học mới 2025-2026 và đón hơn 3.000 tân sinh viên khóa 64.

Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2025, Trường ĐH Ngoại thương tiếp tục là một trong những trường thu hút nhiều sinh viên đạt kết quả cao và các thủ khoa toàn quốc. Năm nay, trường có 2 tân sinh viên cùng là thủ khoa khối A toàn quốc với tổng điểm 30.

Đó là các em Nguyễn Lê Hiền Mai (cựu học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) và Nguyễn Diệu Linh (cựu học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên) cùng trúng tuyển Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại.

Đây cũng là những thí sinh có điểm cao nhất vào trường theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Nữ thủ khoa khối A năm 2025 Nguyễn Lê Hiền Mai từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội đã trúng tuyển Chương trình tiêu chuẩn ngành Kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương.

Bên cạnh hai nữ thủ khoa khối A toàn quốc, Trường ĐH Ngoại thương cũng vinh danh các thủ khoa đầu vào ở nhiều phương thức xét tuyển khác.

Ở phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập THPT, Nguyễn Xuân Đức trúng tuyển Chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại.

Kết hợp kết quả học tập THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, Đặng Tùng Sơn đạt thủ khoa khi trúng tuyển Chương trình chất lượng cao Kinh tế quốc tế.

Phương thức sử dụng điểm thi Đánh giá năng lực ghi nhận Nguyễn Ngọc Anh dẫn đầu với Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại.

Ở hình thức kết hợp kết quả thi THPT 2025 và chứng chỉ ngoại ngữ, Võ Minh Hòa (Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại) và Huỳnh Thụy Du (Chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) cùng giữ vị trí thủ khoa. Ngoài ra, Võ Minh Hòa và Nguyễn Trung Thành còn được vinh danh đồng thủ khoa toàn trường khối xét tuyển A1; Huỳnh Huy Cường dẫn đầu khối D07; còn Nguyễn Vân Khanh là thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất ở tổ hợp Toán - Văn - Ngoại ngữ với 28,25 điểm, đồng thời sở hữu điểm cao nhất toàn quốc ở tổ hợp D04.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương trao tặng giấy khen cho thủ khoa các phương thức xét tuyển của trường năm 2025.

Nhắn nhủ tới tân sinh viên, PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho hay, bước vào môi trường đại học là bước vào hành trình “học làm chủ”, quá trình trưởng thành của chính mình. “Các em hãy bắt đầu hành trình bằng việc tập làm một việc khó với mình mỗi ngày. Bởi khi chúng ta tập làm việc khó cũng là khi chúng ta tự rèn luyện bản lĩnh và khai phá năng lực của mình, là khi các em tìm kiếm và phát huy được sự xuất sắc ở trong mỗi cá nhân”, bà Hương nói.

Bà Hương chia sẻ, trên chặng đường kế tiếp, các tân sinh viên sẽ gặp được nhiều cơ hội cũng như thử thách, song đừng do dự khi quyết định trải nghiệm những điều mới.

“Rất có thể khi do dự là chúng ta bỏ lỡ cơ hội để khám phá những con đường phát triển thú vị trong tương lai. Khi trải nghiệm những điều mới, các em có thể phải đối mặt với những thất bại ban đầu bởi chưa tích lũy đủ kinh nghiệm và năng lực, có thể sẽ có đôi chút hay nhiều thất vọng về bản thân khi chưa thành công. Nhưng hãy hiểu rằng những cảm xúc ấy rồi sẽ đi qua, hãy nuôi dưỡng mong muốn vượt qua chính mình và xem thất bại là cơ hội để soi chiếu bản thân, để học hỏi và rèn luyện khả năng chịu đựng, để trở nên mạnh mẽ hơn”, vị hiệu trưởng chia sẻ.