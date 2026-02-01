Vào rạng sáng ngày 26/2, Samsung đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm Galaxy S26, trong đó nổi bật nhất là S26 Ultra với cấu hình mạnh và nhiều tính năng độc quyền. Sau đây là ảnh thực tế về sản phẩm này.

Galaxy S26 Ultra được trang bị màn hình 6.9 inch QHD+ (3120x1440). Tốc độ làm mới 120Hz.

Máy có camera trước 12MP với khẩu độ f2.2.

Hệ thống 4 camera sau với camera góc siêu rộng độ phân giải 50MP (f1.9), camera góc rộng 200MP (f1.4, zoom quang học 2x), camera Tele 50MP (zoom quang học 5x, zoom chất lượng quang học 10x, f2.9), camera Tele2 (zoom quang học 3x, f2.4).

Cạnh trái.

Cạnh trên.

Cạnh dưới với cổng sạc USB-TypeC, khe cắm SIM, loa, mic và nơi chứa bút S Pen.

Máy được trang bị bút S Pen theo kèm.

Tính năng chống nhìn trộm chủ động (Privaxy Display) độc quyền trên S26 Ultra, điểm đặc biệt là có thể áp dụng cho từng ứng dụng cũng như toàn màn hình.

Công nghệ chống nhìn trộm chủ động khi bật toàn màn hình

Không gian sáng tạo trên S26 Ultra cho phép người dùng biến ý tưởng thành hình ảnh, bắt đầu từ một phác thảo, bức ảnh hay câu lệnh, người dùng có thể nhanh chóng biến ý tưởng thành các hình ảnh hoàn chỉnh nhờ AI.

Khoanh tròn tìm kiếm bằng AI cho phép tìm kiếm chính xác những gì người dùng cần, nó có thể nhận dạng và tìm kiếm nhiều đối tượng cùng lúc.

Tính năng Lọc âm thanh giúp giảm tiếng ồn nền và làm rõ giọng nói mà không cần rời khỏi ứng dụng hiện tại. Tính năng này hỗ trợ trên các ứng dụng bên thứ ba như YouTube, Netflix, Instagram...

Các màu của Samsung Galaxy S26 Ultra, máy được trang bị sạc nhanh 60W và pin có dung lượng 5.000mAh.

Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra.

Ảnh: Anh Tú