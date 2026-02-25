Chỉ một bức ảnh cũng có thể nói lên rất nhiều điều. Và trong trường hợp này, một hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội đã làm dấy lên tranh cãi gay gắt về mẫu flagship Galaxy S26 Ultra sắp ra mắt của Samsung.

Galaxy S26 Ultra dự kiến có bốn màu tiêu chuẩn để lựa chọn. Ảnh: Michael Ma/PhoneArena

Bức ảnh được cho là chụp màn hình so sánh giữa một chiếc Galaxy S26 Ultra và mẫu iQOO 15 Ultra. Điều đáng nói là Galaxy S26 Ultra thậm chí còn chưa chính thức trình làng, máy dự kiến được công bố vào ngày 25/2 tại San Francisco. Thế nhưng, nếu hình ảnh này là thật, Samsung có thể đang đối mặt với một câu hỏi khó: vì sao màn hình của họ lại kém sáng hơn đối thủ?

Sự chênh lệch thấy rõ bằng mắt thường

Trong bức ảnh, thiết bị được cho là Galaxy S26 Ultra (bên trái) có màn hình tối hơn đáng kể so với iQOO 15 Ultra (bên phải). Sự khác biệt không hề nhỏ và hoàn toàn có thể nhận ra ngay lập tức, ngay cả khi Samsung đã kích hoạt chế độ “Extra Brightness”.

Một sự khác biệt rõ ràng về độ sáng màn hình? Ảnh chụp màn hình

Với nhiều người, cái tên iQOO có thể còn xa lạ. Đây là thương hiệu con của Vivo, tập trung vào phân khúc hiệu năng cao và cấu hình mạnh. Nhưng việc một thương hiệu phụ của một hãng Trung Quốc lại có thể vượt mặt “ông lớn” Samsung về độ sáng màn hình ở phân khúc siêu cao cấp chắc chắn khiến nhiều người bất ngờ.

Vậy điều gì đang xảy ra?

Cả hai mẫu máy được cho là đều sử dụng vật liệu OLED M14 mới nhất của Samsung Display. Đây là thế hệ vật liệu hữu cơ cao cấp, sử dụng nhiều deuterium hơn trong cấu trúc lớp phát sáng. Theo các báo cáo trước đó, M14 mang lại hiệu suất năng lượng tốt hơn khoảng 20–30% so với thế hệ M13, đồng thời tăng độ ổn định vật liệu, tiềm năng độ sáng cao hơn và tuổi thọ tấm nền dài hơn.

Nói cách khác, về mặt lý thuyết, Galaxy S26 Ultra hoàn toàn có khả năng đạt độ sáng ấn tượng tương đương, thậm chí vượt qua đối thủ.

Tuy nhiên, theo leaker nổi tiếng Ice Universe, Samsung “rõ ràng” đã giới hạn độ sáng tối đa của S26 Ultra vì lo ngại về mức tiêu thụ điện năng. Trong khi đó, iQOO 15 Ultra lại không gặp áp lực tương tự.

Khác biệt lớn nhất giữa hai thiết bị nằm ở dung lượng pin. iQOO 15 Ultra được cho là sở hữu viên pin khổng lồ 7.400mAh, một con số vượt trội trong thế giới smartphone cao cấp. Với mức dung lượng như vậy, việc đẩy độ sáng màn hình lên cao không phải là vấn đề quá đáng lo.

Ngược lại, Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng tiếp tục duy trì viên pin 5.000mAh. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là năm thứ bảy liên tiếp dòng Galaxy S Ultra giữ nguyên mức pin này, kể từ thời Galaxy S20 Ultra ra mắt năm 2020.

Vào năm 2020, 5.000mAh là một bước tiến lớn. Nhưng đến năm 2026, khi nhiều hãng Trung Quốc đã vượt mốc 6.000–7.000mAh nhờ công nghệ pin silicon-carbon, con số này bắt đầu trở nên khiêm tốn. Điều đó không có nghĩa Galaxy S26 Ultra sẽ có thời lượng pin kém, Samsung vốn nổi tiếng tối ưu tốt, nhưng rõ ràng hãng đã đánh mất lợi thế về mặt thông số.

Chiến lược bảo thủ hay tính toán dài hạn?

Việc Samsung lựa chọn dùng M14 để tiết kiệm điện thay vì tối đa hóa hiệu năng hiển thị cho thấy một chiến lược khá thận trọng. Thay vì “chạy đua” độ sáng trên bảng thông số, hãng có thể đang ưu tiên cân bằng giữa nhiệt độ, tuổi thọ linh kiện và trải nghiệm thực tế lâu dài.

Độ sáng tối đa cao thường chỉ được kích hoạt trong điều kiện ngoài trời gắt nắng và việc duy trì mức sáng cực đại trong thời gian dài có thể gây hao pin nhanh và tăng nhiệt. Với viên pin 5.000mAh, nếu Samsung mở khóa toàn bộ tiềm năng của M14, thời lượng sử dụng có thể bị ảnh hưởng, điều mà hãng có lẽ không muốn đánh đổi.

Trong khi đó, các thương hiệu Trung Quốc đang ngày càng mạnh tay hơn với pin dung lượng lớn, sạc siêu nhanh và thông số “khủng” để tạo lợi thế cạnh tranh. iQOO 15 Ultra dường như là ví dụ điển hình cho cách tiếp cận này: tối đa hóa độ sáng màn hình nhờ nguồn năng lượng dồi dào.

Thị trường smartphone cao cấp năm 2026 không còn giống giai đoạn 5–6 năm trước. Khi công nghệ màn hình đã đạt đến mức rất cao, sự khác biệt ngày càng nằm ở pin, sạc và khả năng tối ưu năng lượng. Nếu Galaxy S26 Ultra thực sự bị giới hạn độ sáng vì dung lượng pin không thay đổi, đây có thể là dấu hiệu cho thấy Samsung đang đi chậm hơn so với các đối thủ Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ pin.

Dĩ nhiên, mọi thứ vẫn cần chờ xác nhận chính thức khi sản phẩm ra mắt. Một bức ảnh lan truyền chưa đủ để kết luận. Nhưng nếu hình ảnh đó phản ánh đúng thực tế, Samsung có thể phải trả lời một câu hỏi khó: liệu sự bảo thủ với viên pin 5.000mAh có đang khiến Galaxy S26 Ultra đánh mất lợi thế trong cuộc đua hiển thị?

Trong thế giới nơi từng nit độ sáng và từng miliampe giờ đều trở thành công cụ marketing, đôi khi “ưu tiên” cũng đồng nghĩa với “đánh đổi”.

(Theo PhoneArena, Mashable)