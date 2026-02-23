Trọng tâm của bước tiến lần này là thuật toán xử lý hình ảnh hoàn toàn mới, yếu tố được cho là sẽ giúp Galaxy S26 Ultra trở thành một trong những smartphone chụp ảnh ấn tượng nhất mà hãng từng tạo ra.

Galaxy S26 Ultra sẽ cho chất lượng ảnh chụp cải thiện nhờ huật toán xử lý hình ảnh hoàn toàn mới.

Theo nhiều nguồn tin, các nâng cấp phần mềm này không chỉ mang tính tinh chỉnh nhỏ, mà là thay đổi đáng kể cách điện thoại xử lý dữ liệu hình ảnh sau khi chụp. Điều đó đồng nghĩa với việc chất lượng ảnh thực tế có thể cải thiện rõ rệt ngay cả khi phần cứng không thay đổi quá lớn.

Thuật toán xử lý hình ảnh mới trên Galaxy S26 Ultra

Các báo cáo trước đây từng đề cập rằng Galaxy S26 Ultra sẽ giải quyết triệt để vấn đề tái tạo màu da, một điểm yếu mà nhiều smartphone cao cấp vẫn chưa xử lý hoàn hảo. Thuật toán mới được thiết kế để nhận diện chính xác sắc độ da trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, từ ánh sáng tự nhiên đến ánh đèn nhân tạo phức tạp.

Rò rỉ mới còn tiết lộ rằng Samsung đã nâng cấp đáng kể hệ thống giảm nhiễu (noise reduction). Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng khi chụp trong môi trường thiếu sáng hoặc khi zoom xa. Nhờ cải tiến này, hình ảnh được kỳ vọng sẽ sạch hơn, ít hạt hơn, đồng thời vẫn giữ được chi tiết tự nhiên thay vì bị làm mịn quá mức.

Ví dụ minh họa đi kèm thông tin rò rỉ cho thấy bầu trời trong ảnh gần như không còn các vệt nhiễu hay mảng màu không đồng đều, điều thường xuất hiện khi camera xử lý dải màu rộng. Thay vào đó, bầu trời hiển thị xanh mượt và đồng nhất hơn. Những bức ảnh zoom cũng được cho là sắc nét hơn đáng kể, với chi tiết rõ ràng hơn ở khoảng cách xa.

Samsung đang quảng bá mạnh mẽ các nâng cấp camera trên flagship mới, dù chiến dịch truyền thông hiện nay thiên nhiều về trí tuệ nhân tạo hơn là các cải tiến kỹ thuật cụ thể. Dù vậy, số lượng đánh giá tích cực ban đầu cho thấy hệ thống camera mới có thể thực sự tạo ra khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm chụp ảnh.

Bên cạnh thay đổi về thuật toán, Galaxy S26 Ultra cũng có một nâng cấp phần cứng đáng chú ý, dù không quá lớn như kỳ vọng ban đầu của nhiều người dùng.

Camera sau của máy sẽ có khẩu độ rộng hơn so với thế hệ trước. Đây chính là lý do cụm camera lồi (camera bump) được cho là sẽ quay trở lại rõ rệt hơn trên thiết kế mới. Khẩu độ rộng cho phép cảm biến thu được nhiều ánh sáng hơn, từ đó cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc môi trường có độ tương phản cao.

Dù vậy, cần thẳng thắn rằng đây vẫn chỉ là cải tiến ở mức vừa phải. Trong khi đó, các tin đồn cho rằng một số đối thủ có thể áp dụng hệ thống khẩu độ biến thiên thực sự, công nghệ cho phép thay đổi khẩu độ vật lý linh hoạt tùy điều kiện chụp. Samsung được cho là cũng đã đặt hàng các module khẩu độ biến thiên từ nhà cung cấp, nhưng chưa chắc công nghệ này sẽ kịp xuất hiện trên thế hệ hiện tại.

Dẫu vậy, khi kết hợp khẩu độ rộng hơn với thuật toán xử lý hình ảnh mới và hệ sinh thái AI mà hãng đang quảng bá mạnh, chất lượng ảnh và video ban đêm trên Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng sẽ đạt mức rất cao.

Những cải tiến lần này cho thấy Samsung tiếp tục đặt cược vào nhiếp ảnh tính toán, xu hướng đang định hình toàn bộ ngành camera smartphone. Thay vì chỉ tăng megapixel hay thay cảm biến lớn hơn, hãng tập trung nhiều hơn vào cách phần mềm hiểu và tái tạo hình ảnh.

Điều này phản ánh triết lý thiết kế mới: phần cứng tạo dữ liệu, nhưng phần mềm quyết định chất lượng cuối cùng. Khi thuật toán đủ mạnh, ngay cả những nâng cấp phần cứng nhỏ cũng có thể tạo ra thay đổi lớn trong trải nghiệm thực tế.

Việc Samsung nhấn mạnh Galaxy AI trong chiến lược marketing cũng cho thấy hãng đang muốn định vị camera không chỉ là công cụ chụp ảnh, mà là hệ thống xử lý hình ảnh thông minh theo ngữ cảnh.

Samsung đang điều chỉnh chiến lược flagship

Nhìn rộng hơn, những cải tiến trên Galaxy S26 Ultra phản ánh xu hướng điều chỉnh chiến lược gần đây của Samsung. Hãng dường như đang cân bằng giữa đổi mới công nghệ và cải tiến thực tế thay vì chạy theo các nâng cấp mang tính trình diễn.

Những bước tiến gần đây ở các dòng sản phẩm cao cấp khác cũng cho thấy điều tương tự. Một số thiết bị mới đã mang lại mức nâng cấp đáng kể giữa các thế hệ, thay vì chỉ thay đổi nhỏ về thông số. Đồng thời, các chip xử lý thế hệ mới do Samsung phát triển cũng đang được kỳ vọng sẽ đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của nền tảng bán dẫn nội bộ trong các flagship tương lai.

Dù thiết kế Galaxy S26 Ultra có thể gây tranh luận, sự kết hợp giữa khẩu độ lớn hơn và thuật toán xử lý tiên tiến vẫn mang lại kỳ vọng tích cực cho hướng phát triển lâu dài của dòng Galaxy.

Ngoài nhiếp ảnh, người dùng cũng đang chờ đợi các cải tiến khác, đặc biệt là về pin. Một trong những điểm bị phàn nàn nhiều nhất trên smartphone Samsung cao cấp trong nhiều năm qua là dung lượng pin chưa thật sự vượt trội so với đối thủ.

Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ hỗ trợ tốc độ sạc nhanh hơn, một nâng cấp được chờ đợi từ lâu. Điều này làm dấy lên hy vọng rằng Samsung có thể sớm vượt qua mốc dung lượng pin 5.000mAh, giới hạn mà nhiều người dùng mong muốn hãng phá vỡ trong các thế hệ flagship tương lai.

Nếu điều đó trở thành hiện thực, không khó hiểu khi cộng đồng công nghệ sẽ bàn luận sôi nổi trên X và Threads.

Tổng thể, Galaxy S26 Ultra không phải là cuộc cách mạng phần cứng, nhưng có thể là bước tiến lớn về nhiếp ảnh tính toán. Khi thuật toán xử lý hình ảnh ngày càng tinh vi, smartphone đang tiến gần hơn đến khả năng tái tạo hình ảnh giống như cách mắt người cảm nhận.

Nếu các rò rỉ là chính xác, Galaxy S26 Ultra có thể trở thành minh chứng rõ ràng rằng tương lai của nhiếp ảnh di động không chỉ nằm ở cảm biến lớn hơn, mà ở trí tuệ xử lý phía sau mỗi bức ảnh.

(Theo PhoneArena, CNET)