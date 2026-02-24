Đây là lần đầu tiên người dùng được nhìn thấy trực tiếp chiếc Galaxy S26 Ultra ngoài đời thực, hoặc ít nhất là qua video thực tế. Và dù cụm camera phía sau đã nhô lên trở lại để phục vụ khẩu độ mới, tổng thể chiếc điện thoại vẫn mang diện mạo khá thời thượng.

Galaxy S26 Ultra lộ diện thực tế trước ngày ra mắt. Ảnh: Sahil Karoul

Trước đó, khi các bản dựng và mô hình thử nghiệm bị rò rỉ, nhiều người từng nghĩ rằng Galaxy S26 Ultra trông khá lỗi thời. Cụm camera lồi khiến thiết kế gợi nhớ những năm trước, trong khi các đối thủ như Pixel 10 hay iPhone 17 Pro lại mang vẻ ngoài tinh tế và hiện đại hơn nhiều.

Thế nhưng khi nhìn thấy thiết bị vận hành thực tế, dù chỉ qua video, phải thừa nhận Samsung vẫn tạo ra được một flagship có ngoại hình đủ ấn tượng.

Cụm camera lồi quay trở lại và bước rẽ trong triết lý thiết kế

Một câu hỏi lớn đặt ra là: tại sao Samsung lại mang camera lồi trở lại? Galaxy S25 Ultra vốn trông rất gọn gàng với các ống kính đặt chìm trên mặt lưng, vậy lý do thay đổi là gì?

Apple thiết kế lại cụm camera lớn hơn trên iPhone 17 Pro và Samsung cũng đưa cụm camera lồi lên với Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Sahil Karoul

Theo nhiều báo cáo, quyết định này được đưa ra để Samsung có thể trang bị khẩu độ lớn hơn cho camera sau, đồng thời vẫn làm thân máy mỏng hơn so với thế hệ trước. Khẩu độ mới cho phép nhiều ánh sáng đi vào cảm biến hơn, đồng nghĩa camera có thể thu nhận nhiều dữ liệu hình ảnh hơn và tạo ra những bức ảnh rõ nét hơn, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng.

Tất nhiên, nâng cấp camera của Galaxy S26 Ultra không chỉ dừng ở khẩu độ mới, nhưng đây được xem là nguyên nhân chính khiến cụm camera lồi quay lại.

Không chỉ cụm camera, Galaxy S26 Ultra còn tiếp tục xu hướng thiết kế mà thế hệ tiền nhiệm đã khởi đầu và lần này Samsung đi xa hơn nữa.

Hộp Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Sahil Karoul

Galaxy S25 Ultra từng từ bỏ các cạnh vuông sắc nét vốn là dấu ấn nhận diện của dòng flagship Galaxy suốt nhiều năm. Nhiều người tiếc nuối điều đó, nhưng S25 Ultra vẫn giữ được vẻ hiện đại. Sau đó, các báo cáo cho biết S26 Ultra sẽ có các cạnh bo tròn hơn nữa và đúng là như vậy.

Thậm chí Samsung còn phải điều chỉnh thiết kế bút S Pen để nó nằm phẳng hoàn toàn với khung máy. Dù vậy, chiếc điện thoại vẫn không bo tròn quá mức như dòng iPhone 17. Điều đáng mừng là S26 Ultra vẫn giữ được “chất Galaxy” đặc trưng, một điểm cộng quan trọng với người dùng trung thành.

Yếu tố quan trọng nhất là cách Samsung xử lý cụm camera mới.

Các bản dựng trước đây không phản ánh đúng thực tế. Cụm camera thật không nhô cao như những gì hình ảnh rò rỉ từng khiến người ta nghĩ. Đúng là nó vẫn lồi lên đáng kể, nhưng không hề thô hay mất thẩm mỹ. Việc phần nhô không quá lớn như trong bản dựng giúp tổng thể thiết kế cân đối hơn nhiều.

Thậm chí cách Samsung bố trí các ống kính bên trong cụm camera, với viền bạc chỉ nhô nhẹ, khiến S26 Ultra mang cảm giác đúng chuẩn smartphone cao cấp của năm nay, đó là một bất ngờ rất đáng hoan nghênh.

Điểm khiến người dùng hụt hẫng

Dĩ nhiên, không có thiết kế nào hoàn hảo tuyệt đối. Và nếu phải chỉ ra một điểm gây thất vọng từ video trải nghiệm thực tế, đó chính là màu sắc của máy.

Nhiều tin đồn trước đó cho rằng phiên bản màu trắng của dòng Galaxy S26 năm nay sẽ cực kỳ nổi bật. Tuy nhiên, những gì xuất hiện trong video lại không khác biệt so với bất kỳ chiếc điện thoại màu trắng nào khác. Dĩ nhiên, video không thể truyền tải hết mọi chi tiết, nhưng ngay cả khi đặt cạnh các thiết bị khác, màu sắc của máy cũng không thực sự nổi bật.

Galaxy S26 Ultra so với các flagship của vivo, oppo và Apple. Ảnh: Sahil Karoul

Các bản dựng rò rỉ từng cho thấy một phiên bản trắng rất đẹp mắt, nhưng hình ảnh thực tế lại không mang cảm giác đó. Và khi màu Cobalt violet cũng trông khá trầm ngay từ hình ảnh dựng, có thể nói Samsung năm nay không quá táo bạo trong lựa chọn màu sắc. Thực tế, Galaxy S26 Ultra chỉ có hai màu dành cho đặt mua trực tuyến, một lựa chọn khá hạn chế.

Trong khi đó, Apple lại được cho là sẽ tạo điểm nhấn với tùy chọn màu đỏ nổi bật trên iPhone 18 Pro.

Một chi tiết khác cũng gây cảm giác chưa thật sự ấn tượng trong video là màn hình riêng tư. Tuy nhiên, đây là yếu tố rất khó đánh giá qua video và nhiều khả năng sẽ trông tốt hơn khi trải nghiệm trực tiếp.

Tính năng màn hình bảo mật được đồn đoán của Galaxy S26 Ultra hoạt động ra sao. Khi nhìn từ một góc độ, màn hình sẽ tối đi đáng kể, khiến nội dung gần như vô hình đối với bất kỳ ai ở gần. Nguồn video: Sahil Karoul

Dù vậy, điều quan trọng nhất là Galaxy S26 Ultra không hề mang cảm giác như một thiết bị từ năm 2020. Đó đã là một thành công đáng kể, đặc biệt khi xét đến những lo ngại ban đầu về thiết kế.

Tuy nhiên, nhiều người sẽ mong Samsung sẽ sớm loại bỏ cụm camera lồi một lần nữa trong tương lai, nhất là nếu hãng đang cân nhắc mang khẩu độ biến thiên trở lại trên Galaxy S27 Ultra. Khi đó, bài toán thiết kế sẽ lại trở nên thú vị hơn.

