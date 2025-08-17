Ca sĩ Đỗ Phú Quí vừa trở lại với dự án mới Lưu nỗi nhớ vào film do Kai Đinh - nhạc sĩ đứng sau nhiều bản hit đình đám - sáng tác.

Ca sĩ Đỗ Phú Quí trở lại sau "Anh trai say hi".

Ca khúc mang màu sắc retro ballad, giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng, gợi nhắc về một tình yêu tuổi trẻ mong manh.

Không chỉ xoáy sâu vào nỗi đau, bài hát gửi gắm thông điệp tích cực: Biết trân trọng ký ức, can đảm bước tiếp, bởi mọi trưởng thành hôm nay đều bắt nguồn từ những đổ vỡ đã qua.

“It’s ok baby, nắng vẫn vàng ngoài sân” là câu hát đắt giá, chứa trọn tinh thần lạc quan mà ca khúc muốn truyền tải.

MV được dàn dựng như một thước phim hoài niệm, đan xen quá khứ - hiện tại, tái hiện những khoảnh khắc yêu thương. Điểm nhấn đặc biệt là hình ảnh nhân vật nữ với bộ môn đấu kiếm, tượng trưng cho sự mạnh mẽ và quyết liệt trong tình yêu.

Ca sĩ thừa nhận áp lực sau dự án "Pickleball" từng gây sốt năm 2024.

Đỗ Phú Quí thừa nhận anh chịu nhiều áp lực sau thành công của dự án âm nhạc Pickleball nhưng cũng nhờ đó mà quyết tâm làm mới mình.

Anh chia sẻ: “Tôi muốn khán giả thấy một Đỗ Phú Quí trưởng thành, sâu sắc và ngọt ngào hơn trong âm nhạc".

Đỗ Phú Quí 32 tuổi, từng tham gia Tiếng ca học đường năm 2011. Ca sĩ ban đầu được biết đến qua một số video hát lại Có khi nào rời xa, Nơi nào có em, Chuyện như chưa bắt đầu, Khi người lớn cô đơn... Ở Gương mặt thân quen 2018, anh đoạt giải á quân cùng diễn viên Hùng Thuận và ca sĩ Kim Thành.

Những năm gần đây, anh hoạt động sôi nổi ở âm nhạc lẫn diễn xuất. Sau khi tham gia Anh trai say hi mùa 1, anh đã cho ra mắt single Pickleball đánh dấu sự trở lại sau 5 năm tạm ngưng âm nhạc.

Ca khúc tạo nhiều trào lưu trong giới trẻ, trở thành 1 trong những hiện tượng âm nhạc nổi bật cuối năm 2024.

