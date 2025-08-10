So với các concert ca nhạc được diễn ra thời gian gần đây thì khâu tổ chức của VTV concert được cải thiện đáng kể. Chỗ để xe rộng, khu vực đổi vòng tay hay cổng vào cho các hạng vé được hướng dẫn cẩn thận, thông thoáng và bố trí hợp lý để không có hiện tượng ùn tắc kéo dài hay phe vé hoạt động gây ồn ào, náo loạn.

Đặc biệt sơ đồ chỗ ngồi, lối di chuyển đặc biệt khu vực VIP có bộ phận an ninh đứng hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình. Từ các lightstick hay áo mưa phát tặng kèm cho khán giả hay từng chiếc ghế ngồi bọc đệm kỹ lưỡng thể hiện sự tỉ mỉ và chuyên nghiệp hiếm thấy trong khâu tổ chức. Đặc biệt không còn tình trạng nhồi nhét người hâm mộ chen nhau đông đúc ở khu vực đứng.

NSƯT Xuân Hinh, Hoà Minzy, Phương Mỹ Chi, Noo Phước Thịnh.

Tiết mục Bắc Bling, nhạc sĩ Tuấn Cry xuất hiện ấn tượng với màn đu dây phía trên hàng nghìn khán giả hay Phương Mỹ Chi diễn trên bục nâng cao để cảm nhận sự yêu thương của 25.000 khán giả hoà cùng tiết mục của mình.

Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân là điểm sáng, tâm điểm chú ý. Cả hai chứng tỏ sự toàn vẹn từ giọng hát, vũ đạo tới phong thái trình diễn ở các tiết mục: Vũ trụ của anh, Bóng phù hoa, Lý Bắc Bộ - Đẩy xe bò, Thật bất ngờ, Có không giữ mất đừng tìm…

Trong khi đó Hoà Minzy, Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà với các bản hit quen thuộc đã làm chủ sân khấu, dẫn dắt người nghe bằng giọng hát cảm xúc. Màn hát ngẫu hứng thể hiện ca khúc Tự nguyện nằm ngoài kịch bản chương trình của Noo Phước Thịnh để tri ân hàng ngàn cán bộ chiến sĩ, học viên tham gia Lễ Diễu binh 2/9 có mặt trực tiếp ở đêm nhạc cũng ấn tượng.

Các khán giả cũng được dẫn dắt vào không gian âm nhạc sôi động với các ca khúc mang hơi thở hiện đại của Tóc Tiên, Rhyder, Quang Hùng MasterD, Hoàng Thuỳ Linh. Trong đó các bản nhạc bình dị, giàu chiêm nghiệm của Đen Vâu như: Nấu ăn cho em, Đi về nhà, Mang tiền về cho mẹ… lần hiếm hoi được nhóm DTAP khoác tấm áo mới khi kết hợp với nhạc cụ truyền thống.

Sự xuất hiện của NSND Thanh Hoa và NSƯT Xuân Hinh trong tiết mục Made in VietNam và Bắc Bling khi hoà giọng với các ca sĩ trẻ như một điểm nhấn đặc biệt thể hiện sự giao thoa giữa hai thế hệ khi cùng tôn vinh văn hoá truyền thống, văn hoá vùng miền, nét đẹp gia đình, con người và xa hơn là tình yêu quê hương, đất nước.

Xen giữa các tiết mục là phóng sự nói về những ngày tập luyện vất vả của các chiến sĩ cho đại lễ 2/9 hay màn giao lưu và thử thách trao yêu thương bằng nụ hôn của các cặp đôi đi xem cùng nhau chiếu lên màn hình cũng bất ngờ giúp bầu không khí concert nhẹ nhàng hơn giữa các phần trình diễn liên tiếp, dồn dập.

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu song ca "Vị nhà".

Chưa kể ca sĩ nào ra hát 2 MC Đức Bảo và Phí Linh cũng giao lưu nhưng nên dặn trước về thời lượng tránh tình trạng để “lố” chương trình như Hoà Minzy xin thêm thời gian để các bà con cùng quê Bắc Ninh chia sẻ cảm xúc và nói hơi nhiều sau tiết mục Bắc Bling.

Dẫu vậy cấu trúc sân khấu rộng hình chữ V được thiết kế đẹp mắt kết hợp với hệ thống màn hình LED cỡ lớn đa góc nhìn cùng dàn âm thanh ánh sáng hiện đại và sự bố trí hợp lý tạo nên không gian biểu diễn của VTV concert mang đẳng cấp.

Hà Anh Tuấn là ca sĩ khiến fan chờ đợi lâu nhất vì diễn kết.

Concert VTV - Rạng rỡ Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc biểu diễn âm nhạc, là nơi khẳng định giá trị của âm nhạc Việt Nam trong thời đại mới, đồng thời chứng minh khả năng của ngành công nghiệp văn hoá giải trí nội địa. Khán giả không chỉ đến để thưởng thức mà còn để sống trong không gian của âm nhạc, văn hóa và niềm tự hào dân tộc. Họ không chỉ ‘’đu idol’’ mà còn mong muốn gắn kết với nhau bởi niềm tin vào những giá trị chung, kiến tạo nên một nền văn hóa giải trí mới, nơi mà sự ủng hộ được thể hiện một cách trách nhiệm và ý nghĩa.

Nếu như 2 năm qua, trào lưu các chương trình như Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai được khán giả quan tâm yêu mến dù đã được tổ chức nhiều concert ở Hà Nội, Hưng Yên và TPHCM nhưng nhiều người vẫn đặt dấu hỏi đến khi nào chúng ta mới có một địa điểm đủ diện tích với các hạ tầng để đáp ứng để làm các concert lớn mang tầm quốc tế.

Và với VTV concert - Rạng rỡ Việt Nam, dường như đã có câu trả lời khi diện tích Trung tâm triển lãm Việt Nam đường Trường Sa, Đông Anh, Hà Nội rộng rãi không chỉ được đầu tư về mặt quy mô sân khấu, ánh sáng mà còn đặt trải nghiệm của khán giả lên hàng đầu - một bước tiến lớn trong việc nâng tầm chất lượng concert tại Việt Nam.

Với sự đồng hành của cộng đồng người hâm mộ văn minh cùng trách nhiệm của các đơn vị tổ chức các concert chuyên nghiệp hơn

trong từng chương trình sắp tới, giấc mơ về một nền giải trí Việt Nam vươn tầm thế giới sẽ không còn xa.

Màn trình diễn của Trúc Nhân

Bài, clip: Anh Phương

Ảnh: Bin Leo