Ám ảnh những trận đòn roi

Ông Lại Hữu Thông (SN 1965, tỉnh Tây Ninh) sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em. Thế nhưng ông không được sống trong sự đùm bọc, quây quần của anh em ruột thịt.

Bởi khi chỉ mới 11-12 tuổi, ông đã bỏ nhà đi để rồi thất lạc gia đình suốt 50 năm qua. Trước khi phiêu dạt qua nhiều nơi, gia đình ông Thông sống ở vùng Hố Bò (huyện Củ Chi, TPHCM cũ).

Trước năm 1975, cụ Lại Hữu Ngân (bố ông Thông, đã mất) cùng gia đình chuyển lên sống ở trung tâm thành phố. Năm 1976, cụ Ngân cùng vợ, cụ Vũ Thị Hiền (đã mất) đưa 8 người con gồm: Hà, Yến, Thông, Minh, Liên, Bảy, Hải, Mạnh lên Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng cũ) làm kinh tế mới.

Ông Thông thất lạc gia đình 50 năm sau lần bỏ nhà đi vì sợ những trận đòn của bố. Ảnh: NCHCCCL

Dù ở đâu, anh chị em ông Thông cũng ám ảnh việc thường xuyên bị bố ruột bạo hành. Cụ Ngân có tật hay uống rượu. Mỗi khi có hơi men, cụ như biến thành người khác, thường xuyên đánh, mắng con vô cớ.

Mỗi lần như thế, cụ Hiền đều cố gắng khuyên can chồng, bảo vệ con. Dù vậy, sự khuyên can của cụ bà càng khiến chồng nổi giận. Nhiều lần, cụ bà bị chồng bạo hành đến mang thương tích vì bảo vệ con.

Ông Thông nhớ lại: “Mỗi lần giận hay uống rượu, bố đều bắt anh em tôi nằm xuống rồi dùng roi mây đánh vào người. Có lần, tôi bị đánh đến trật chân, phải đi tập tễnh.

Anh cả tên Hà và người chị tên Yến của tôi cũng vì bị bố đánh mà bỏ nhà đi. Còn tôi, sau khi lên Bảo Lộc được nửa tháng, tôi bị bố đánh. Vừa đau, vừa giận nên tôi cũng bỏ nhà đi”.

Rời khỏi nhà, ông Thông bắt xe về lại ngã tư Bảy Hiền (quận Tân Bình, TPHCM cũ) vì ở đây có nhà người bác của mình. Tại đây, ông sống lang thang, trở thành trẻ bụi đời.

Ông Thông rơi nước mắt ân hận sau lần bỏ nhà đi để rồi không còn cơ hội gặp lại cha mẹ. Ảnh: NCHCCCL

Con trai bỏ nhà đi ngày hôm trước, hôm sau cụ Hiền đã tất tả đi tìm. Cụ đến nhà người anh của chồng tại TPHCM tìm con nhưng không gặp.

Cụ không ngờ, thông tin mình đến tìm lại khiến con càng sợ hãi, quyết trốn đi thật xa. Ông Thông tâm sự: “Một lần, đói quá tôi vào nhà bác xin ăn. Lúc ấy, bác nói là mẹ tôi vừa đến tìm.

Tôi nghe vậy sợ mẹ tìm được mình, đưa về nhà sẽ lại bị bố đánh nên tiếp tục bỏ trốn. Lúc ấy, tôi nghĩ cứ trốn càng xa càng tốt để rồi khi lớn lên, tôi ân hận vì nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ các anh chị em”.

Vỡ òa phút giây đoàn tụ

Ông Thông nói trong nước mắt rằng, sau khi lập gia đình, có con, ông mong muốn tìm được người thân ruột thịt để vơi bớt nỗi ân hận trong lòng. Dù vậy, ông không có nhiều ký ức về nơi ở cũ.

Ông chỉ nhớ thời điểm lên Bảo Lộc sống, nhà ông gần một nhà thờ lớn. Mỗi sáng, ông đều cùng mẹ đến nhà thờ này làm lễ. Ông cũng thường cõng em đến đây chơi.

Khi sinh con thứ 2, ông Thông quyết tâm tìm lại gia đình ruột thịt. Một lần, ông cùng người cậu của vợ khăn gói lên Bảo Lộc với hy vọng tìm được người thân. Dù vậy, sau một tuần rong ruổi, ông trở về, không có tin tức gì.

Sau 50 năm thất lạc, ông Thông đoàn tụ cùng những người anh, chị, em ruột thịt trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Ảnh: NCHCCCL

Bởi, sau khi các con bỏ nhà đi không lâu, gia đình cụ Ngân cũng rời Bảo Lộc về Cần Thơ cũ sinh sống. Thời điểm đó, cụ Ngân chỉ ở nhà cơm nước cho vợ đi bán gạo, con đi làm thuê.

Hai năm sau, cụ Ngân bỏ rượu, đổi tính nết. Cụ không đánh vợ con nữa. Thay vào đó, cụ thương con và nhắc đến việc ông Thông mất tích, dặn các con tìm về.

Trong khi đó, cụ Hiền lúc nào cũng đau đáu chuyện tìm con trai. Cụ luôn nhắc những người con ở chung rằng phải tìm được ông Thông về cụ mới yên lòng.

Khi ấy, trong số 3 người con bỏ nhà đi gồm: ông Hà, bà Yến và ông Thông thì 2 người đầu gia đình đều có tin tức. Ông Hà sau khi bỏ nhà đi đã tham gia lực lượng thanh niên xung phong. Lâu lâu ông vẫn về thăm nhà.

Sau khi bỏ nhà đi, bà Yến đến huyện Châu Đốc (tỉnh An Giang cũ). Sau đó, bà lập gia đình tại đây. Duy chỉ có ông Thông là bặt vô âm tín.

Dù đã 50 năm trôi qua, ông Thông vẫn nhớ và đọc đúng tên từng người thân trong gia đình. Ảnh: NCHCCCL

Tại Tây Ninh, sau thời gian tìm kiếm gia đình ruột thịt bất thành, ông Thông viết thư nhờ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly hỗ trợ. Với nhiều nỗ lực, chương trình đã kết nối, tìm được các anh, chị, em ruột của ông Thông.

Mới đây, trên sân khấu của chương trình, các anh em của ông Thông đoàn tụ trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Trong nước mắt hạnh phúc, ông Thông gọi tên rồi ôm chầm lấy từng người anh, chị, em của mình.

Những tiếng khóc vì hạnh phúc cùng những cái ôm thật chặt trong giây phút đoàn tụ sau 50 năm xa cách của anh, chị, em ông Thông khiến người xem xúc động, không kìm được nước mắt.

