40 năm xa gia đình

Ở đoạn cuối cuộc đời, ông Nguyễn Văn Mạnh (SN 1968, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũ) có phút hội ngộ người thân sau hơn 40 năm thất lạc. Cuộc đời ông có nhiều biến cố. Những biến cố ấy đều đến từ việc ông 2 lần tự rời bỏ gia đình ra đi.

Lúc nhỏ, gia đình ông Mạnh sinh sống tại vùng kinh tế mới Ba Đình thuộc tỉnh Bạc Liêu cũ. Chưa đầy 10 tuổi, ông được mẹ đưa đến xã Vĩnh Tiến (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ) chăn trâu thuê.

Suốt 3-4 năm chăn trâu, ông chỉ được mẹ đến thăm 1-2 lần. Khi 13, 14 tuổi, ông Mạnh được một phụ nữ cho biết, ở TP Rạch Giá đang cần người đi biển. Nghe vậy, ông nghỉ chăn trâu thuê đến TP Rạch Giá làm nghề đi ghe.

Năm 1984, khi vùng khai hoang đất ngập mặn tại Ba Đình giải thể, Nhà nước đưa những hộ gia đình còn bám trụ tại đây đến huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước cũ) làm nông trường cao su. Trong số này có gia đình cụ Trần Thị Ngữ (mẹ ông Mạnh).

Trước khi thất lạc gia đình hơn 40 năm, ông Mạnh đã 2 lần tự bỏ nhà ra đi. Ảnh: NCHCCCL

Trước khi đi, cụ Ngữ đón ông Mạnh về rồi cùng 4 người con khác đến tỉnh Bình Phước cũ làm ăn. Tại khu kinh tế mới, gia đình cụ Ngữ trải qua cuộc sống vất vả. Sống cùng mẹ và 4 anh chị em tại nơi ở mới được ít tháng, ông Mạnh tự ý bỏ nhà ra đi.

Phát hiện sự việc, dù trong cảnh khó khăn, vất vả cụ Ngữ vẫn thu xếp việc nhà, rong ruổi khắp nơi tìm con. Cuối cùng, cụ được tin con quay trở về Vĩnh Thuận nên đến tìm.

Lúc mẹ con trùng phùng, cụ Ngữ mừng mừng tủi tủi. Sau đó, cụ đưa con ra bến xe để cùng nhau về lại Bình Phước cũ.

Thế nhưng trong lúc cụ đi mua vé xe, ông Mạnh lại bỏ trốn. Phát hiện con không có mặt tại bến xe, cụ Ngữ chạy tìm khắp nơi nhưng không gặp. Cụ đành trở về cùng nỗi đau lạc mất con.

Đoàn tụ

Ngày ông Mạnh bỏ nhà ra đi, các anh, chị, em của ông đều không biết lý do. Bởi khi còn sống chung một nhà, anh chị em ông đều đoàn kết, thương yêu nhau.

Bà Nguyễn Thị Hồng Trang (chị gái ông Mạnh) cho biết: “Tôi nghe mẹ kể lại rằng, lần đầu Mạnh bỏ đi, cậu ấy nói với mẹ là đưa bạn ra cầu rồi về. Lần thứ 2 Mạnh bỏ đi là khi đã 15-16 tuổi. Khi đi, Mạnh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen”.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Nhi (em gái ông Mạnh) cho biết, những năm sống ở vùng kinh tế mới, gia đình rất khó khăn, thường xuyên thiếu ăn. Nhiều hôm thiếu gạo, gia đình phải nấu cháo ăn qua bữa.

Mỗi lần như vậy, ông Mạnh thường không chịu ăn. Bà Nhi đoán có lẽ vì vậy mà ông Mạnh bỏ nhà đi. Bà cũng cho biết, sau khi anh trai bỏ nhà đi, cụ Ngữ cất công đi tìm rồi trở về trong nỗi tuyệt vọng.

Các anh, chị, em của ông Mạnh đều khẳng định, ngày không đưa được con cùng về, cụ Ngữ khóc ngẹn suốt nhiều ngày. Cụ kể với các con, mình đã nỗ lực tìm ông Mạnh nhưng khi đến bến xe, con trai lại tiếp tục bỏ đi. Vì vậy, cụ thất vọng và cho rằng, nếu tìm được, chắc con trai cũng sẽ lại bỏ mình mà đi.

Phút giây ông Mạnh đoàn tụ người thân trong nước mắt. Ảnh: NCHCCCL

Sau khi rời bỏ gia đình lần thứ 2, ông Mạnh không tìm về với người thân, cụ Ngữ cũng không đi tìm con nữa. Thế nhưng suốt thời gian xa cách, cả hai vẫn giữ trong lòng niềm nhớ thương khôn nguôi.

Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, cụ Ngữ vẫn nhắc đến tên người con trai thất lạc. Trong khi đó, những lúc chỉ có một mình, ông Mạnh cũng rơi nước mắt, buồn tủi vì không biết gia đình, anh em, bố mẹ mình giờ ở đâu, ra sao.

Ở đoạn cuối cuộc đời, ông khát khao tìm lại người thân dù vẫn không chia sẻ nguyên nhân 2 lần rời bỏ gia đình. Thế nhưng vì thất lạc quá lâu, vật đổi sao dời, ông không còn nhiều ký ức về quê cũ ngoại trừ việc nhớ bố tên Nguyễn Văn Trinh, mẹ tên Trần Thị Ngữ.

Ông cho biết, mình có 5 anh, chị, em. Anh cả tên Nam, chị thứ hai tên Trang, ông là con thứ 3 trong gia đình. Dưới ông còn em trai tên Giỏi và em gái út tên Nhi.

Không có nhiều thông tin, dữ liệu để tìm kiếm người thân, ông Mạnh được con gái viết thư gửi đến chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly nhờ hỗ trợ. Sau nhiều nỗ lực, chương trình đã tìm được gia đình ruột thịt của ông tại tỉnh Bình Phước cũ.

Ngày đoàn tụ, anh, chị, em của ông Mạnh òa khóc trong niềm hạnh phúc. Trên sân khấu, 5 anh chị em ôm chầm lấy nhau, thăm hỏi trong tiếng nấc nghẹn. Điều ông day dứt nhất là mẹ đã qua đời, không được gặp mẹ lần cuối. Nhưng có lẽ, phút giây đoàn viên này chính là món quà quý giá nhất.

