Lạc mẹ

Những ngày qua, ông Huỳnh Cẩm Biếu (SN 1957, phường Vĩnh Tân, TPHCM) nhận nhiều cuộc điện thoại từ người lạ trong niềm vui rồi lại hụt hẫng. Bởi, ông đang chờ đợi thông tin về người mẹ thất lạc hơn 60 năm của mình.

Tuổi cao, sức khỏe yếu, ông Biếu được con gái tên Huỳnh Tiểu Mỹ (SN 1991) hỗ trợ việc tìm mẹ. Ông chỉ biết mẹ tên Huỳnh Muối, không nhớ rõ năm sinh.

Ông Biếu thất lạc mẹ năm lên 4 tuổi. Năm ấy, vì nhiều lý do, bố mẹ ông không tiếp tục sống cùng nhau. Sau khi hai người chia tay, ông Biếu sống với bố và bà nội. Cụ Muối ở lại căn nhà trong con hẻm thuộc đường Nguyễn Trãi (quận 5, TPHCM cũ).

Thời chiến tranh, gia đình ông Biếu thêm một lần ly tán. Ông theo bà nội lang bạt đến xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ) trong khi bố của ông phiêu dạt ra tỉnh Bình Phước cũ.

Khi ông lập gia đình, sinh người con thứ hai, ông và bố ruột mới tìm gặp được nhau. Suốt thời gian thất lạc mẹ, ông Biếu không thôi nhớ thương.

Lớn lên, ông làm mọi cách tìm. Khi chưa đủ điều kiện đến TPHCM tìm mẹ, ông nhờ người thân, bạn bè hỏi thăm tin tức về mẹ.

Ảnh thời thanh xuân của cụ Huỳnh Muối. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau này, ông trực tiếp đến TPHCM. Ông nhớ ngày còn nhỏ, ông và mẹ sống ở căn nhà trong con hẻm trên đường Nguyễn Trãi, đối diện hẻm là cửa tiệm bán hoa tên Lê Thạnh Tuyết. Khu vực ấy vào những năm 1956-1957 có ngôi trường mang tên trường Bác Ái hay Bác Ái học viện.

Tại đây, ông được những người lớn tuổi cho biết, sau khi gia đình chồng dẫn con trai đi, cụ Muối đau khổ, tuyệt vọng nhiều ngày rồi cũng bỏ đi biệt xứ. Từ đó, không còn ai biết tin về cụ bà.

Thất lạc mẹ từ nhỏ, ông Biếu không có nhiều ấn tượng, kỷ niệm với cụ Muối. Những thông tin về mẹ, ông đều được nghe ông bà nội kể lại.

Ông cũng được ông bà nội cho một tấm ảnh chụp cụ Muối đang lúc xuân thì. Ông giữ tấm ảnh ấy như báu vật. Khi nó hoen ố, ngả vàng theo thời gian, ông đem đến các tiệm ảnh phục hồi.

Ứớc được ôm mẹ một lần

Chị Mỹ cho biết, ông Biếu mang theo nỗi nhớ thương người mẹ thất lạc suốt một đời. Những năm còn nhỏ, chị luôn thấy bố buồn, rơi nước mắt mỗi dịp lễ, Tết.

Lúc ấy, chị vẫn chưa cảm nhận rõ nỗi buồn của bố. Sau này, mỗi khi ông Biếu buồn, chị đến hỏi và được ông chia sẻ nỗi lòng trong nước mắt.

Chị chia sẻ: “Ba chưa bao giờ thôi ý định tìm lại bà nội của tôi. Trước đây gia đình không có điều kiện nên ba gặp khó khăn trong việc tìm kiếm.

Bây giờ, phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội phát triển, ba thấy có nhiều cơ hội hơn nên càng mong muốn tìm bà nội.

Chị Mỹ thay mặt bố ruột nhờ cộng đồng hỗ trợ, giúp gia đình tìm lại cụ Huỳnh Muối. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài ra, ba nói mình đã già, thời gian không còn nhiều. Nguyện vọng cuối cùng của ba trước khi nhắm mắt là tìm được thông tin về bà nội.

Nếu may mắn, bà nội tôi còn khỏe, dù ở đâu, ba cũng đến đoàn tụ. Ông có ước mơ là được ôm lấy mẹ dù chỉ một lần.

Nếu không may bà nội đã mất, ba muốn biết nơi bà đang nằm để thắp cho bà nén nhang. Có như thế, ba mới yên tâm, thanh thản trong những tháng ngày còn lại”.

Biết nguyện vọng của ông Biếu, chị Mỹ nỗ lực hỗ trợ ông tìm lại cụ Muối. Theo chị, nếu còn sống năm nay cụ Muối khoảng 85, 86 tuổi.

Ông Biếu cho biết, cho đến thời điểm hai mẹ con xa nhau, cụ Muối chỉ có ông là con. Ông cũng nghe ông bà của mình kể rằng, mắt của cụ Muối không được tốt.

Bởi, thời điểm không thể sống cùng con trai, cụ khóc liên tục trong nhiều ngày khiến đôi mắt bị ảnh hưởng. Ngoài chi tiết này, ông không biết gì thêm về mẹ.

Mới đây, khi chị Mỹ đăng thông tin tìm bà nội trên các hội, nhóm tìm người thân thất lạc, gia đình chị được cộng động mạng hỗ trợ.

Có người kết nối gia đình với những người phụ nữ tên Muối đang sinh sống tại TPHCM. Tuy nhiên, qua trao đổi, những người này không phải cụ Huỳnh Muối mà gia đình chị đang tìm.

“Cha tôi sức khỏe yếu, không biết tháng ngày còn lại được bao lâu. Vì vậy, tôi rất mong được cộng đồng lan tỏa, hỗ trợ tìm thông tin bà nội, giúp tôi thỏa ước mong cuối cùng của ba”, chị Mỹ tâm sự.

Độc giả có tin tức về cụ bà Huỳnh Muối (SN 1941 hoặc 1942) vui lòng để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với gia đình Huỳnh Tiểu Mỹ qua số điện thoại: 0973455108.