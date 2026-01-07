“Cảm ơn các anh rất nhiều! Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được người thân, hoàn thành tâm nguyện suốt nửa thế kỷ của cha tôi", đó là lời xúc động của bà Lý, người dân TP Cửu Giang, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), khi cùng cha là ông Lý Mỗ Thành mang tặng một lá cờ lưu niệm đến đồn Công an Tây Giang (Quý Châu) vào ngày 3/1/2026, thông tin từ QQ.

Trên lá cờ thêu dòng chữ: “Tìm thân thần tốc, trách nhiệm tận tâm - Huy hiệu công an tỏa sáng trong ngày đoàn viên”. Bà Lý nắm chặt tay các cán bộ công an, liên tục gửi lời cảm ơn. Khoảnh khắc ấm áp ấy khép lại một hành trình tìm người thân kéo dài suốt 50 năm.

Ông Lý Mỗ Thành gặp lại người thân sau hơn 50 năm mất liên lạc. Ảnh: QQ

Nỗi nhớ quê hương

Khoảng 10h ngày 1/1/2026, phòng trực ban của đồn Công an Tây Giang nhận được cuộc gọi cầu cứu từ bà Lý. Giọng nói của bà đầy khẩn thiết. Bà cho biết, cha mình là ông Lý Mỗ Thành, nay đã gần 70 tuổi, tâm nguyện lớn nhất trong đời là tìm lại người thân ở quê cũ tại tỉnh Quý Châu - nơi ông đã mất liên lạc suốt 50 năm - để được đoàn tụ với các chú bác và chị em họ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã chủ động liên hệ, gặp gỡ và trao đổi kỹ lưỡng với hai cha con.

Theo ký ức của ông Lý Mỗ Thành, năm 1976, khi mới 19 tuổi, sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, ông một mình rời quê sang Giang Tây nương nhờ người chị gái lấy chồng xa. Từ đó, ông định cư, lập gia đình và sinh sống tại đây.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nỗi nhớ quê hương ngày càng da diết. Ông chỉ nhớ mơ hồ rằng mình sinh ra tại “làng Miêu Tây Giang”, hồi nhỏ trong nhà có vài người chị em họ trạc tuổi.

Do điều kiện liên lạc và giao thông thời đó vô cùng hạn chế, cộng thêm sự thay đổi mạnh mẽ của khu làng Miêu Tây Giang trong những năm gần đây, ông gần như không còn nhớ rõ diện mạo quê nhà. Việc tìm người thân vì thế nhiều lần rơi vào bế tắc.

“Bác cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bác tìm lại người thân”. Trước ánh mắt vừa hy vọng vừa buồn bã của người đàn ông lớn tuổi, cán bộ công an đã đưa ra lời cam kết chắc chắn.

Do manh mối ít ỏi và thời gian đã quá lâu, đồn Công an Tây Giang nhanh chóng phân công trợ lý cảnh sát địa phương Tống Bằng - người am hiểu địa bàn - trực tiếp hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Nhờ cảnh sát, gia đình ông Lý hạnh phúc ngày đoàn tụ sau hơn 50 năm mất liên lạc. Ảnh: QQ

Dựa trên những thông tin then chốt như “làng Miêu Tây Giang”, “chị em họ”, Tống Bằng tiến hành tra cứu, đối chiếu dữ liệu trong hệ thống thông tin. Anh cũng trực tiếp đến nhiều thôn bản trong khu vực Tây Giang, gặp gỡ cán bộ thôn và các cụ cao tuổi trên 70 để hỏi thăm, từng bước rà soát, xác minh manh mối.

Sau nhiều nỗ lực không ngừng, cuối cùng Tống Bằng đã tìm được bà Lý Mỗ Mỹ tại thôn Đông Dẫn, thị trấn Tây Giang - người có đặc điểm trùng khớp với lời kể của ông Lý Mỗ Thành.

Qua xác minh, bà Lý Mỗ Mỹ chính là em họ đã mất liên lạc suốt 50 năm của ông. Các chị em họ của ông đều đã lập gia đình ở các thôn lân cận và hiện vẫn còn khỏe mạnh.

Khi nghe tin vui, ông Lý Mỗ Thành xúc động đến rơi nước mắt, nắm chặt tay trợ lý cảnh sát Tống Bằng, liên tục nói lời cảm ơn.

Đoàn tụ sau nửa thế kỷ xa cách

Khoảng 18h cùng ngày 1/1/2026, dưới sự dẫn đường của trợ lý cảnh sát Tống Bằng, ông Lý Mỗ Thành cùng con gái lập tức đến nhà bà Lý Mỗ Mỹ tại thôn Đông Dẫn.

Thời khắc cánh cửa mở ra, hai người thân thất lạc nửa thế kỷ lặng đi trong giây lát, rồi ôm chầm lấy nhau bật khóc. Những giọt nước mắt chan chứa nỗi nhớ nhung, day dứt và niềm hạnh phúc vỡ òa khi được trùng phùng.

Trong căn nhà nhỏ, bà Lý Mỗ Mỹ kể cho người anh họ nghe về những đổi thay của gia đình suốt bao năm qua, còn ông Lý Mỗ Thành nhắc lại ký ức thời thơ ấu. Người thân quây quần bên nhau, ôn chuyện cũ, hỏi thăm hiện tại, không khí ấm áp lan tỏa tới tất cả mọi người có mặt.

Vượt qua núi non cách trở, cuối cùng ông Lý Mỗ Thành cũng được tương phùng với người thân, nỗi nhớ nửa thế kỷ, nay trọn vẹn trong 1 ngày.

Chỉ trong vòng 1 ngày, lực lượng công an đã giúp ông Lý Mỗ Thành tìm lại người thân thất lạc 50 năm, bằng thái độ làm việc tận tâm, hiệu quả và trách nhiệm.

Giữa mùa đông giá lạnh, câu chuyện đoàn viên ấy đã mang lại sự ấm áp và xúc động cho một vùng quê.