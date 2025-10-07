Đêm Trung thu buồn

Đêm Trung thu năm 1975, cậu bé 5 tuổi nắm tay chị gái đến trường gần nhà nhận quà. Khi ra về, cậu tuột tay chị, hòa vào dòng người đông đúc rồi đi lạc.

Lạc chị, cậu bé đi lang thang rồi vào trụ sở Công an phường thuộc quận 11, TPHCM cũ. Tại đây, cậu bé gặp người công an viên tên Nguyễn Thành Danh. Ông Danh hỏi địa chỉ nhà, người thân… nhưng cậu bé đều trả lời không biết, không nhớ.

Thương cậu bé đi lạc, dù điều kiện vật chất khó khăn, ông Danh và đồng đội vẫn tiếp nhận, cho ở tạm trong cơ quan. Cậu bé ở lại khoảng 3-4 tháng thì được bà Ngô Thị Năm (ở huyện Củ Chi, TPHCM cũ) đến nhận làm con nuôi.

Ông Ngô Văn Hải tên thật Trần Tấn Phát thất lạc gia đình 50 năm sau đêm đến trường nhận quà Trung thu

Về Củ Chi, cậu bé sống cùng mẹ, ông bà ngoại nuôi với họ tên mới là Ngô Văn Hải. Cậu bé được gia đình mẹ nuôi yêu thương, cho đi học. Dù vậy, cậu chỉ học được ít hôm rồi thôi.

Lớn lên, Hải làm mướn mưu sinh và gần như không rời khỏi huyện Củ Chi. Trong ký ức, cậu bé chỉ nhớ mình có người chị tên Lang, mẹ bán bánh mì, xung quanh nhà có ruộng rau muống.

Suốt thời gian sống cùng mẹ nuôi, ông Hải không một lần nhắc đến chuyện tìm lại bố mẹ ruột vì sợ bà đau lòng. Mãi cho đến khi mẹ nuôi qua đời, bản thân đã ngoài 50 tuổi, ông mới để lộ mong muốn tìm lại nguồn cội.

Dù vậy, ông không biết bắt đầu từ đâu vì không có nhiều ký ức về quê cũ, người thân. Thời gian thất lạc quá lâu, cảnh vật đổi dời càng khiến cuộc tìm kiếm của ông thêm vô vọng.

Cũng trong đêm Trung thu năm 1975, cụ Lê Thị Thật (nay 93 tuổi, TPHCM) thất lạc đứa con trai thứ 9 tên Trần Tấn Phát (SN 1971) của mình. Đêm đó, con gái của cụ Thật là Trần Thị Thu Lang dắt cậu em trai đến trường nhận quà Trung thu rồi cả hai lạc nhau.

Dù cao tuổi, lúc nhớ lúc quên nhưng cụ Lê Thị Thật vẫn nhớ người con trai thất lạc lúc 5 tuổi của mình

Cụ Thật quê ở TP Hải Phòng. 11 tuổi, cụ đã buôn thúng, bán bưng mưu sinh. Năm 1954, cụ cùng đại gia đình di cư vào TPHCM sinh sống tại căn nhà trên đường Lý Thường Kiệt, quận 11 cũ.

Tại đây, cụ lập gia đình với một người đàn ông gốc Bắc. Sau kết hôn, cụ sinh 10 người con. Ngày thất lạc con, cụ Thật chạy vạy khắp nơi tìm kiếm.

Hết hỏi hàng xóm, người đi đường, cụ lại nhờ đài truyền thanh, truyền hình đăng tin tìm cậu con thứ 9 vừa đi lạc. Dù vậy, cụ không nhận được bất kỳ tin tức gì.

Lớn lên, các con của cụ Thật, luôn nhớ mình có một người em thất lạc, chưa tìm được. Một trong số này là ông Trần Mạnh Tiến.

Đoàn tụ

Năm 1990, sau khi đi thanh niên xung phong trở về, ông Tiến lên kế hoạch đi tìm em trai. Dù vậy, ông được tin gia đình đã tìm được em.

Đó là một nam thanh niên sinh sống ở TP Cần Thơ. Thế nhưng sau một thời gian, dù không nói ra, ông Tiến cảm thấy người này không cùng máu mủ với mình.

Vì vậy, ông nhiều lần thuyết phục mẹ tiếp tục tìm em trai ruột. Sau nhiều lần được con trai thuyết phục, cụ Thật gửi thư đến chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly nhờ tìm người con thất lạc 50 năm của mình.

Trong khi đó, bà Trần Thị Thu Lang (con gái cụ Thật, em gái ruột ông Tiến), luôn sống trong nỗi day dứt, hối hận. Suốt 50 năm qua, bà luôn tự trách bản thân đã để lạc mất em.

Bà Lang luôn mang theo cảm giác tội lỗi vì làm em thất lạc suốt 50 năm qua

Bà tâm sự: “Mong muốn lớn nhất đời tôi là chuộc được lỗi lầm làm thất lạc em. Suốt mấy chục năm qua, đi đến đâu, gặp ai tôi cũng nói mình có đứa em trai thất lạc rồi hỏi mọi người có ai thấy người giống như em trai tôi hay không”.

Hiện nay, vì tuổi cao, cụ Thật không còn minh mẫn, lúc nhớ lúc quên. Dù vậy ký ức về cậu con trai thất lạc lúc 5 tuổi vẫn hằn sâu trong tâm trí cụ.

Cụ vẫn nhớ nguyên nhân, vị trí con trai đi lạc. Cụ nhớ lúc nhỏ gọi con trai thứ 9 là Cu Tí, rất đáng yêu và ngoan… Trong phút giây xúc động, cụ Thật nói nếu được gặp lại con trai, dẫu có nhắm mắt cũng yên lòng.

Nhận thư của cụ Thật, NCHCCCL mất nhiều thời gian, sức lực để tìm kiếm người đàn ông có tên Trần Tấn Phát (SN 1971). Sau nhiều khó khăn, chương trình xác định ông Ngô Văn Hải chính là Trần Tấn Phát. Ông Phát và cụ Lê Thị Thật cùng huyết thống.

Gặp lại người con thất lạc suốt 50 năm, cụ Thật ngỡ ngàng, không dám tin là sự thật. Nước mắt hạnh phúc của cụ thấm ướt những nếp nhăn trên khuôn mặt lấm tấm đồi mồi.

Ông Phát và gia đình đoàn tụ trong niềm hạnh phúc, xúc động nghẹn ngào

Cụ bà run run đặt tay lên mặt con trai rồi hỏi ông còn ký ức gì về mình hay không, có nhận ra người mẹ năm xưa từng bưng thúng đi bán bánh mì hay không…

Trong vòng tay mẹ, người đàn ông ngoài 50 tuổi sụt sùi xúc động, liên tục gật đầu trước những câu hỏi của cụ bà. Ông Tiến, bà Lang cũng đến nhận em trai trong niềm xúc động. Giây phút gia đình đoàn tụ, ai cũng nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng.

Sau 17 năm thực hiện và phát sóng trên nhiều kênh truyền hình, Như chưa hề có cuộc chia ly (NCHCCCL) tự hào khi xây dựng được một hệ thống dữ liệu rất hữu ích trong việc kết nối người đi tìm và người thất lạc. Trên website haylentieng.vn, người xem hoàn toàn có thể tự tra cứu những thông tin liên quan đến người thân thất lạc của mình bằng cách gõ tên, năm sinh, quê quán… Nhờ hệ thống dữ liệu này, nhiều gia đình đã được đoàn tụ. Để đồng hành với NCHCCCL trong việc xây dựng nguồn quỹ, tiếp tục hành trình giúp đoàn tụ cho hàng ngàn gia đình Việt Nam, trong những năm gần đây, báo VietNamNet trở thành cầu nối kêu gọi sự ủng hộ từ quý độc giả. Toàn bộ số tiền độc giả ủng hộ chương trình thông qua báo VietNamNet sẽ được sao kê minh bạch và chuyển tới ê-kíp chương trình. Các thông tin về báo cáo thu chi, số trường hợp được tìm ra, số hồ sơ mới được lập… vẫn đang được NCHCCCL công khai hàng tháng trên các kênh fanpage, website và cuối mỗi tập được phát sóng. Độc giả ủng hộ NCHCCCL thông qua báo VietNamNet vui lòng gửi tới số tài khoản sau: Quỹ từ thiện Báo VietNamNet Ngân hàng Vietcombank - Số Tài Khoản: 001 100 264 3148 Chủ TK: Báo VietNamNet (Vui lòng ghi rõ nội dung chuyển khoản: Ủng hộ NCHCCCL + Tên + Số điện thoại)

Ảnh: NCHCCCL