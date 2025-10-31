"Hãy sống lương thiện và tin rằng bản thân mình có thể làm được. Và không ngừng nỗ lực để chạm tới ước mơ của chính mình!", Ánh Viên viết trên trang cá nhân.

Cùng với chia sẻ này, cựu tuyển thủ bơi Việt Nam lựa chọn những hình ảnh đã gắn liền với sự nghiệp thi đấu cũng như cuộc sống của mình. "Tiểu tiên cá" trân trọng từng khoảnh khắc, từng thành công và cả thất bại.

Tập luyện 8-9 tiếng/ngày khiến Ánh Viên phát triển cơ bắp, làn da cũng đen hơn vì nắng và ngâm hóa chất. Cô từng rất tự tin về ngoại hình của mình.

Ánh Viên kể về chuỗi những ngày tháng xa nhà, tập luyện gian khổ. Cô từng khóc rất nhiều khi cuộc sống chỉ xoay quanh việc tập luyện, không được về quê ăn Tết cùng bố mẹ.

Ánh Viên hạnh phúc khi giành nhiều vinh quang về cho Tổ quốc. Cô là VĐV giành nhiều HCV SEA Games nhất lịch sử thể thao Việt Nam (25 HCV).

Nhưng rồi Ánh Viên quyết định giã từ đội tuyển, để theo đuổi một ước mơ khác và được là chính mình...

Ánh Viên hạnh phúc khi được dạy bơi cho trẻ em.

Cô nàng vượt qua nhiều thử thách.

Từ một VĐV "vai u thịt bắp", Ánh Viên lột xác thành cô gái xinh đẹp, dễ thương.