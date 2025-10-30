Với việc giành vị trí Á quân tại AVC Champions League hồi tháng 4, VTV Bình Điền Long An có suất dự giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới 2025 (FIVB Volleyball Club World Championship).

Được tham dự sân chơi thế giới là cơ hội để các đội bóng Việt Nam có cơ hội học hỏi, cọ xát với đối thủ mạnh. Tuy nhiên, đại diện của Việt Nam vừa đưa ra quyết định bỏ giải FIVB Volleyball Club World Championship.

VTV Bình Điền Long An rút lui khỏi giải các CLB nữ thế giới 2025.

Lý do bởi Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) chọn thành phố Sao Paulo (Brazil) làm địa điểm tổ chức giải đấu, khiến các đội bóng khu vực Đông Nam Á di chuyển rất tốn kém kinh phí và mất nhiều thời gian.

Nhưng điều quan trọng là giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới 2025 được chốt lịch thi đấu từ ngày 8/12 tới 14/12, trùng với thời điểm diễn ra SEA Games 33. Nếu vẫn tham dự giải đấu này, VTV Bình Điền Long An không có lực lượng mạnh nhất.

Ngoài HLV Nguyễn Ngọc Hoa, các VĐV chủ lực của đội bóng miền Tây là Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh... có trên trong danh sách tập trung tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33. Bên cạnh đó, dự kiến chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ về Việt Nam hội quân với đội tuyển trong tháng 12 tới.

"VTV Bình Điền Long An luôn xác định việc tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên tham gia và thực hiện nhiệm vụ quốc gia là quan trọng nhất. Vì vậy, sau khi đạt được sự đồng thuận của LĐBC Việt Nam, CLB quyết định không dự giải vô địch thế giới 2025”, CLB VTV Bình Điền Long An thông báo.

Không chỉ có VTV Bình Điền Long An, đại diện của Thái Lan là CLB Nakhon Ratchasima – đội giành hạng 3 tại AVC Champions League 2025, cũng rút lui khỏi giải CLB thế giới 2025 vì có nhiều VĐV trụ cột tập trung cho nhiệm vụ SEA Games 33.