Cơ quan điều tra xác định, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã lừa đảo chiếm đoạt của các nhà đầu tư số tiền hơn 1.300 tỷ đồng. Từ số tiền phi pháp, Mr Pips và bạn gái sắm cho mình những bộ sưu tập xe sang, đồng hồ, trang sức và nhiều bất động sản siêu đắt đỏ.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ 48 phương tiện gồm 41 xe ô tô, 7 xe mô tô, trong đó có xe ô tô hiệu BMW, Ferrari, Lamborghini URUS, Lexus, Roll-Royce, Porsche, Jaguar… Chủ sở hữu nhiều chiếc xe trong số đó là Phó Đức Nam và em trai là Phó Đức Tú.

Cơ quan điều tra xác định, Tú đứng tên một số tài sản cho Phó Đức Nam. Do chưa có thông tin nhập cảnh của Tú, cơ quan điều tra chưa ghi được lời khai của người này nên chưa có căn cứ để xử lý.

Riêng đối với Phó Đức Nam và bạn gái là bị can Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra đã thu rất nhiều tài sản, trong đó có các bộ sưu tập đồng hồ, túi hàng hiệu, trang sức đắt tiền.

Cụ thể, cơ quan điều tra đã thu hơn 44 tỷ đồng, hơn 1,7 triệu USD cùng nhiều ngoại tệ khác; 48 miếng kim loại màu vàng (đồ trang sức, đá quý và những chiếc chìa khóa xe ô tô Porsche 911, Porsche Tay can, Mini Cooper được bọc kim loại vàng, đính đá).

Cơ quan điều tra cũng thu giữ 233 miếng kim loại SJC rồng vàng; 280 miếng kim loại màu vàng để bên trong bao bì ghi “12 con giáp”, 1 chỉ vàng; 28 chiếc đồng hồ đeo tay các loại (trong đó có 1 chiếc Genuine Leather; 5 chiếc Patek Philippe, 4 chiếc Richard Mille, 1 chiếc Vacheron Constantin); 33 chiếc túi xách hàng hiệu (trong đó có 1 chiếc Balenciaga, 2 chiếc Burberry, 2 chiếc Dior, 2 chiếc Hermes, 13 chiếc Louis Vuitton, 2 chiếc Gucci…).

Phó Đức Nam tại CQĐT. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 13/11/2024, khám xét khẩn cấp nhà của Tâm ở quận Tân Bình (cũ), TPHCM, cơ quan điều tra thu giữ 1 chiếc ô tô Subaru, 7 xe máy. Ngày 6/12/2024, cơ quan điều tra khám xét nhà Tâm ở thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu (cũ) tỉnh Tây Ninh, thu giữ 30 miếng kim loại màu vàng. Cùng ngày, khám xét tại căn hộ của Tâm ở Masteri Thảo Điền, TP Thủ Đức (cũ), cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ 31 chiếc đồng hồ đeo tay các loại (trong đó có 3 chiếc Patek Philippe, 2 chiếc Richard Mille, 4 chiếc Vacheron Constantin…).

Đáng chú ý, trong danh mục 12 bất động sản mà Phó Đức Nam nhờ người khác đứng tên có 2 căn hộ trị giá hơn 266 tỷ đồng tại quận Hoàn Kiếm (cũ), Hà Nội. Bị can Phó Đức Nam đã mua 2 căn hộ trên từ năm 2021 – 2022. Trong đó, một căn hộ Nam nhờ Phó Đức Tú đứng tên ký hợp đồng mua bán giá trị hơn 145 tỷ đồng; còn một căn hộ Nam trực tiếp đứng ra giao dịch với giá trị gần 121 tỷ đồng. Đến năm 2024, Nam thực hiện chuyển nhượng 2 căn hộ trên với giá hơn 261 tỷ đồng.

Tẩu tán tài sản

Theo cơ quan điều tra, năm 2024, khi Phó Đức Nam bị bắt, do sợ bị thu giữ tài sản, bố mẹ Nam đã rút tiền rồi sử dụng để mua vàng, USD Mỹ và mang đi gửi người thân. Cụ thể, ông Phó Đức Thắng (bố của Phó Đức Nam) đã rút tiền, gửi cháu ruột 45 tỷ đồng, đưa cho đồng nghiệp 20 tỷ đồng, đưa cho anh em đồng hao 20 tỷ đồng.

Trong khi đó, mẹ của Mr Pips là bà Lê Thị Liễu đã rút tiền để nhờ người thân mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Bà Liễu cho toàn bộ tiền, vàng vào balo và vali có khóa mã số rồi gửi nhờ nhà các cháu ruột. Bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ mở 2 sổ tiết kiệm trị giá 15 tỷ đồng.

Ngày 12/11/2024, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp tại nhà của Lê Thị Nhung (cháu của bà Liễu), thu giữ 240 miếng vàng SJC cùng tiền mặt và ngoại tệ mà Liễu gửi nhờ. Cùng ngày, cơ quan điều tra thu giữ tại nhà của Phó Đức Tiến (cháu của ông Phó Đức Thắng) 134 miếng vàng SJC và 12 tỷ đồng do ông Thắng, bà Liễu gửi nhờ. Vẫn trong ngày 12/11/2024, Hoàng Thị Thủy (cháu của ông Phó Đức Thắng) tự nguyện giao nộp 13 tỷ đồng do ông Thắng nhờ gửi.

Ngày 15/11/2024, Nguyễn Danh Thọ (em vợ ông Thắng) tự nguyện giao nộp 20 tỷ đồng là số tiền mà ông Thắng nhờ gửi. Ngày 19/11/2024, Phó Đức Anh (cháu ông Thắng) tự nguyện giao nộp hơn 2,4 tỷ đồng do bố Phó Đức Nam gửi nhờ. Ngày 3/6/2025, cơ quan điều tra quyết định tạm giữ của bà Đậu Thị Lan (mẹ của bà Lê Thị Liễu) 15 tỷ đồng trong 2 thẻ tiết kiệm do bà Liễu gửi nhờ.

Cơ quan điều tra đã ghi lời khai của những cá nhân được nhờ gửi tiền hoặc cất giữ chiếc ba lô chứa vàng, tiền. Họ khai nhận không biết bên trong vali có tài sản gì, không biết đó là tài sản do phạm tội mà có do đó không có căn cứ để xử lý đối với những cá nhân này.